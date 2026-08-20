Espinel tira una frase que enciende Centroamérica: "Olimpia es el más grande"

Eduardo Espinel elevó la temperatura en la previa del duelo entre Olimpia y Alianza de Panamá por la Copa Centroamericana. El entrenador uruguayo no dudó en poner a su equipo en lo más alto de la región y lanzó una frase contundente sobre la grandeza del conjunto merengue: “Nosotros sabemos que Olimpia es un club grande de Centroamérica. Para mí es el más grande de Centroamérica”. El uruguayo también dejó claro que la historia y la camiseta no son suficientes para ganar partidos, especialmente ante un fútbol centroamericano que, según considera, ha reducido las diferencias: “Si alguien quiere interpretar que se gana solamente con la camiseta y con la historia, en lo particular no comparto eso”, afirmó el técnico.

Además, el entrenador de Olimpia recordó su experiencia como campeón con un equipo de bajo presupuesto en Uruguay para responder a quienes ponen el dinero como un factor determinante: “El dinero no es lo principal para conseguir cosas importantes”, sostuvo Espinel, quien también reconoció la presión que representa dirigir al club hondureño: “Estamos en Olimpia y vamos a intentar llegar a definir el campeonato local y el internacional”.

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE EDUARDO ESPINEL --

El profesor Jair Palacios habló y dijo que la plata no juega. ¿Qué opinión tienes sobre eso, entendiendo que hoy Alianza está a un nivel diferente a Olimpia?



No sé qué dijo el profesor, la verdad, que tengo admiración porque sé de su trayectoria, del profesor, también del entrenador de Alianza, pero si hay algo que tengo experiencia en eso, yo he sido campeón dos veces en mi país, cuando estaba en el equipo con menor presupuesto de Uruguay, dos veces, ganándole a Peñarol en la final, a Nacional también, ganándole el campeonato. O sea, si sabré que el dinero no es lo principal para conseguir cosas importantes, sino que estamos convencidos de que el trabajo, por sobre todas las cosas, es lo que marca o lo que logra conseguir objetivos. O sea que no sé la experiencia que ha tenido el profesor en otros equipos, pero a mí de economía, en poder económico, no me puede hablar nadie porque lo he comprobado en carne propia y he sido campeón en el fútbol, capaz que de los cinco laureados del mundo, fútbol uruguayo, he sido dos veces campeón, un cuadro realmente muy menor. Obviamente para Olimpia, por la historia, la obligación es ganar este torneo. ¿Sienten ustedes que ha quedado Olimpia en deuda en base a las Copas Centroamericanas pasadas y eso hace que la presión ahora sea máxima para, en esta ocasión, poder sacar el título?



Desde el primer día que yo llegué a Olimpia, allá por enero de 2025, me di cuenta y me hicieron entender los jugadores primero, que eran ganadores, la hinchada y a su vez, ir jugando los partidos locales y después internacionales, lo que era la repercusión de Olimpia y la obligación que tiene Olimpia. Y nosotros no nos vamos a sacar el traje de ser humildes y decir: “Vamos a competir”. Claro que vamos a competir, sí, pero sabemos la responsabilidad que tenemos, que tenemos que jugar hasta los partidos amistosos. Los que hemos perdido nos han criticado. Entonces estamos en Olimpia, vamos a intentar llegar a definir el campeonato local, el internacional. No es fácil. ¿Cuántos años tiene la Copa esta jugada en la historia? La cuarta edición, pero campeonatos centroamericanos y de otros formatos, lo mejor. Muchos años se han jugado. Y estamos hablando que Olimpia ha ganado tres veces. O sea, no debe ser muy fácil. Y otros equipos no lo han ganado muchas más veces tampoco. O sea, entonces estamos en la obligación por la repercusión que tiene Olimpia y por el lugar que estamos, la responsabilidad que tenemos. Ahora, hay otros equipos que también la quieren ganar. Pero nosotros vamos a hacer lo imposible para que cada vez que jueguen contra nosotros podamos llevarnos nosotros la victoria, para llegar a algo tan cerca que nos quedamos la edición pasada, que, siendo invictos, quedando invictos en el campeonato, perdimos por penal en la semifinal, con el que después logra salir campeón, donde parece que no sirvió de nada, pero yo creo que se hizo una buena copa. Y bueno, toda esa experiencia hay que llevarla a cabo en esta edición y ojalá que podamos, como queremos, definirla porque queremos nosotros y porque estamos en Olimpia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Cómo vio la cancha? En Panamá ha estado lloviendo mucho estos días y se siente que mañana hay probabilidad de lluvia. No sé, a la hora del partido, qué tan intensa sea. ¿Pero siente que va a ser un partido más físico que táctico el que tenga mañana contra Alianza?



Nos ha tocado venir justamente con lluvia. El partido pasado, ustedes recordarán también, con Universitario, que jugamos con lluvia y la cancha también estaba pesada. El estadio está hermoso, la verdad. Felicito a la gente de Panamá. No entiendo mucho quiénes son los dueños o quiénes son los que hacen el trabajo, pero se ve un estadio muy coqueto, donde te motiva estar dentro del estadio, ser partícipe de una fiesta en un estadio de estos, la verdad. El piso está espectacular. Y bueno, veremos. Por supuesto que siempre el clima o el calor o la lluvia a veces conspira con las estrategias, pero yo creo que no hay excusa. Primero, porque en los dos equipos hay buenos jugadores para jugar con el balón. Hay muy buena técnica de los dos lados y creo que la cancha está en excelentes condiciones. Por ahí podrá estar un poquito más rápida, si es que llueve, pero no hay excusa para, al menos, lo que vimos hoy del estadio, que está en mejores condiciones que muchos estadios en los que hemos estado.