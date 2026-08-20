Tras el FAS-Municipal, esto necesita Motagua para avanzar en la Copa Centroamericana

Con este resultado, ambos clubes mantienen vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda de esta competición regional.

El Municipal de Guatemala rescató un empate por 1-1 ante el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), de El Salvador, en la jornada 3 del grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los Fastanecos eran los favoritos para llevarse los tres puntos y desde el inicio del juego intentaron llevar peligro a la portería visitante, lo que les permitió tomar ventaja al minuto 36 por medio de Jorge Cruz, quien definió de cabeza tras un centro largo desde la derecha.

Los salvadoreños trataron de ampliar su ventaja, pero los guatemaltecos frenaron su lanzamientos al ataque y pocos minutos después igualaron las acciones.

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Carlos Hernández venció al guardameta local mediante un lanzamiento de tiro penal.

El FAS trató de retomar en el segundo tiempo la dinámica que le permitió tomar la ventaja con la entrada de jugadores como Bonilla y Santamaría, mientras que el Municipal empujó en los minutos finales para lograr la remontada, pero el marcador no se movió.

Los salvadoreños, que son cuartos de su grupo con 4 enteros, deberán enfrentarse en la siguiente fecha al Cartaginés, mientras que el Municipal, tercero con 5 unidades, medirá fuerzas con el Motagua, que es líder con 7 puntos.

El equipo de Javier López solo necesita del empate ante Municipal en la última jornada de visita para lograr la clasificación a la siguiente ronda, mientras que FAS y Cartaginés se juegan una final.