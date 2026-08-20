Edwin deja clara la presión de Olimpia y palpita a Saprissa: "Va a ser un lleno total"

Rodríguez también valoró el crecimiento del fútbol panameño y de otras selecciones de la región, pero advirtió que los partidos se definen en los detalles: “Creo que el fútbol hoy en día es once contra once, donde marcan y hacen diferencia los detalles”, manifestó el futbolista.

Edwin Rodríguez habló en la previa del duelo entre Olimpia y Alianza de Panamá por la Copa Centroamericana y dejó claro que el conjunto hondureño afronta el compromiso con la obligación de competir por los tres puntos. El catracho destacó lo que representa vestir la camiseta blanca y aseguró “estamos hablando del equipo más grande de la región”, una mentalidad que, según explicó, se transmite de generación en generación dentro del club.

Pero el duelo ante Alianza no es el único que Rodríguez ya tiene en mente. El olimpista visualiza una posible batalla por el liderato en la última jornada ante Saprissa , en un duelo que podría definir el primer lugar del grupo: “Creo que la final es mañana y nos jugaremos, intentaremos jugarnos poder pelear ese primer lugar contra Saprissa”, señaló. Además, adelantó que el estadio de Olimpia podría lucir a reventar: “Va a ser un lleno total”.

Primero para el jugador, ¿qué sensación tienes de estar en un equipo grande como Olimpia y, viendo tus palmarés con la Selección de Honduras y el camino que tiene, qué significa para ti Olimpia?



Bueno, lo que representa Olimpia para mí, en lo personal, es mucha grandeza, mucha historia. Creo que estamos hablando del equipo más grande de la región, que compite con otros ahí, pero representa eso: grandeza, exigencia. Te exige ganar títulos, no importa si eres un joven o un jugador de experiencia. Eso creo que, cuando llegas a un club como Olimpia, te cambia la mentalidad del querer ganar y creo que a mí me lo transmitieron muchas generaciones de jugadores de experiencia atrás. Ahora tratamos de transmitírselo a los jóvenes también.

¿Qué tipo de partido esperan aquí en el Rommel Fernández ante este equipo de Alianza?



Bueno, me imagino que el partido va a ser un partido bastante intenso, donde jugaremos contra un rival bastante complicado que tiene sus armas. Se está peleando la permanencia en el torneo, digamos, porque una derrota los deja ya marginados. Entonces, va a ser un partido de mucha intensidad, donde trataremos nosotros de buscar ya estar clasificados, llegar clasificados a la última fecha. Y metiéndome un poco a la pregunta que haces, creo que Olimpia, al hablar del pasado, creo que ya no lo puedes borrar, pero igual en Olimpia no importa. Si hubieras ganado en torneos anteriores, pudiste haber ganado los tres y este torneo lo vas a tener que ganar. Entonces es la exigencia de estar en un equipo grande como Olimpia, que no importa si fuiste tres veces campeón atrás, el presente siempre te va a exigir.

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¿Qué ha hecho el fútbol panameño para recortar distancias?



El fútbol también se ha vuelto muy físico. Y el fútbol, bueno, Panamá creo que es uno de los países de la región donde nacen los atletas, entonces creo que, además de otros deportes, también se han involucrado mucho más en el fútbol y ahora tienen atletas en el fútbol. Entonces, además de eso, el conocimiento de muchos entrenadores que han venido al país creo que les ha ayudado mucho. Si no, pues mirar dónde tienen todos, la mayoría de sus jugadores juegan en la selección, juegan en ligas internacionales. Entonces, comparto con lo dicho con el profe, creo que hoy en día la mayoría de selecciones en la zona de CONCACAF, Panamá, Nicaragua, las selecciones caribeñas, han emparejado bastante a lo que es Costa Rica, a las selecciones que han sido históricamente, pues, han estado de arriba. Entonces, creo que el fútbol hoy en día es once contra once, donde marcan y hacen diferencia los detalles. Y hoy en día, pues, al final, el fútbol se ha vuelto físico siempre, pero al final también del día siempre creo que el talento, y al talento si le pones todo, la disciplina, te cuidas, creo que ahí hace la diferencia y ha ayudado a hacer esto en los últimos años.