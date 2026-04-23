Génesis PN logra la salvación en la Liga Hondubet tras vencer a Lobos UPNFM y sueña con la liguilla

La jornada 20 del torneo Clausura de la Liga Hondubet continuó hoy, los Lobos de la UPNFM y Génesis PN se enfrentaron en el estadio Emilio Williams de la ciudad de Choluteca. Revive el MINUTO A MINUTO.



MINUTO A MINUTO DEL JUEGO



MINUTO 90+6: Termina el juego, Génesis PN gana por 1-0 a UPNFM y con esto logra la permanencia en la Liga Hondubet con 37 puntos en la tabla general. Y con 19 puntos sueña con meterse a la liguilla.



MINUTO 90: Se adicionan 9 minutos en el descuento de la segunda parte.



MINUTO 87: Tremendo error del meta Celio Valladares, Bryan Félix habilita a Carlos Arzú, pero evitó el gol Christopher Ardón.



MINUTO 72: Roberto Moreira estuvo cerca de anotar, pero se anticipó Juan Carlos Mosquera para anticipar la igualdad del paraguayo.



MINUTO 52: Expulsado el meta de los Caninos, Dayan Rodríguez por tocar el balón fuera de su zona tras revisión del FVS. Entra Ronaldo Balanta y se fue Juan Pérez.



¡Inicia el segundo tiempo! Rueda la pelota y Génesis le está pegando a los Lobos con marcador de 1-0.



MINUTO 45+2: Finaliza el primer tiempo, lo gana Génesis PN por 1-0 en la casa de Lobos.



MINUTO 45: Se salvó la UPNFM, casi anota en propia puerta Luis López y luego cabezazo de Ángel Tejeda que detuvo muy bien Celio Valladares.



MINUTO 40: Poste, remate de Denilson "Camavinga" Núñez dentro del área y rozó el segundo de los Caninos.



MINUTO 33: Cabezazo potente y pasa muy cerca del arco por parte de "Pin" Gutiérrez, casi marca el empate.



MINUTO 17: Golazoooooooooooooo de Génesis PN. Edwin Maldonado de tiro libre marca y pone el 1-0.



MINUTO 16: Expulsado Aaron Zúniga, falta contra Ángel Tejeda y luego de revisar el FVS el árbitro Saíd Martínez le mostró la roja.



MINUTO 12: Centro de Eliú López y llega tarde Jairo Róchez, no le dio dirección a su cabezazo.



MINUTO 10: Amonestado Edwin Maldonado en Génesis PN.



¡Comenzó! Ya en disputa el partido entre Lobos y Génesis PN en Choluteca.



FICHA TÉCNICA:



Lobos de la UPNFM: Celio Valladares, Luis López, Janiel Ruiz, Aaron Zúniga, Elmer Güity (Christopher Ardón 46), Jonathan Núñez (Carlos Róchez 65), Jairo Róchez, Cristhian Gutiérrez (Leonardo Herrlein 81), Kilmar Peña (Roberto Moreira 65), Eliú López y Justin Ponce (Jhonatan Banzzety Güity 22). Técnico: Salomón Názar.



Gol: No hubo



Amarilla: Eliú López (89)



Roja: Aaron Zúniga (16)



Génesis PN: Dayan Rodríguez, Christopher Fonseca, Juan Carlos Mosquera, Allans Vargas, Gabriel Araújo, Juan Pérez (Ronaldo Balanta 54), Edwin Maldonado, Roger Sander, Denilson Núñez (Bryan Félix 65), Jeffry Miranda (Daniel Meléndez 85) y Ángel Tejeda (Carlos Arzú 85). Técnico: Fernando Mira.



Gol: Edwin Maldonado (17)



Amarillas: Edwin Maldonado (11) y Christopher Fonseca (29)



Roja: Dayan Rodríguez (52).