Bengtson rompe el silencio: por qué no fue a Estados Unidos y cómo es su relación con Espinel: "Deben saber las cosas..."

“Tenía un poco de rigio la verdad, fue un partido lindo, salieron los dos goles rápidos, Marathón se pudo reponer, en el segundo tiempo fue más luchado. Estoy contento con el gol y los tres puntos que son importantes”, comentó Bengtson tras el clásico nacional.

El delantero hondureño Jerry Bengtson rompió el silencio tras las polémicas por su ausencia en el viaje de Olimpia a Estados Unidos y su falta de actividad en partidos recientes. Luego del triunfo 2-1 ante Marathón , el atacante dio su versión con declaraciones directas y sin rodeos.

Sobre los rumores que lo han rodeado, fue claro en mostrar su molestia: “Es que siempre pasa eso, como dijo Yustin (Arboleda), cuando el equipo no anda bien, siempre me mencionan. El equipo está bien unido, hemos levantado el nivel, se nos dio la oportunidad, no he estadio bien físicamente, ahora se dio el gol”, señaló.

En cuanto a su ausencia en el amistoso en Estados Unidos durante la fecha FIFA, donde Olimpia enfrentó a Motagua, explicó: “No fui a Estados Unidos porque es un viaje cansado, preferí quedarme. Después tuve que retomar en lo físico, no me sentía bien, el profe lo dijo. Hoy lo importante es que tuve oportunidad y ganamos tres puntos importantes”, manifestó.

También desmintió cualquier conflicto con el técnico Eduardo Espinel: “Escuchaba, muchas veces dicen cosas que no son, se pasan la verdad, deben saber las cosas antes de salir. Lo digo acá, no tengo problemas con el cuerpo técnico, decidí no ir a Estados Unidos porque no me sentía bien, me quedé trabajando”, aseveró.

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Sobre el momento del equipo, Bengtson fue contundente: “A Olimpia nunca deben darlo por muerto, el grupo levante el nivel en lo último, estamos bien, hemos tomado confianza”, subrayó.