Bengtson rompe el silencio: por qué no fue a Estados Unidos y cómo es su relación con Espinel: "Deben saber las cosas..."

El delantero hondureño <b>Jerry Bengtson </b>rompió el silencio tras las polémicas por su ausencia en el viaje de <b>Olimpia </b>a Estados Unidos y su falta de actividad en partidos recientes. Luego del triunfo 2-1 ante <b>Marathón</b>, el atacante dio su versión con declaraciones directas y sin rodeos.“Tenía un poco de rigio la verdad, fue un partido lindo, salieron los dos goles rápidos, Marathón se pudo reponer, en el segundo tiempo fue más luchado. Estoy contento con el gol y los tres puntos que son importantes”, comentó <b>Bengtson </b>tras el clásico nacional.