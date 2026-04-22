Espinel, dardos a Motagua y Comisión de Disciplina, criticó a Marathón por revisión del FVS: "Hasta se puede perder el puesto"

El técnico de Olimpia, Eduardo Espinel, calificó como “emotivo y disputado” el clásico donde vencieron <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-pinta-blanco-clasico-nacional-derrotar-marathon-goles-bengtson-chirinos-jornada-20-HI30297202" target="_blank">por 2-1 a Marathón</a></b>, destacando que la propuesta desde el inicio fue no especular y ejercer presión alta sobre el rival, lo que permitió jugar varios minutos en campo contrario y generar opciones claras de gol.<b>Según su análisis del técnico bicampeón</b>, esa intensidad en la presión fue clave para encontrar los dos goles en el primer tiempo, aunque reconoció que el encuentro siempre se mantuvo abierto y con un marcador corto que mantuvo la tensión hasta el final.