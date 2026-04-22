Espinel, dardos a Motagua y Comisión de Disciplina, criticó a Marathón por revisión del FVS: "Hasta se puede perder el puesto"

El estratega también se refirió a la polémica generada por una acción revisada por el FVS, que a su criterio interrumpió una jugada manifiesta de gol de su equipo.

Aunque evitó confrontar directamente el uso de la tecnología, señaló que aún existe un proceso de adaptación en el fútbol con esta herramienta y que se deben ajustar criterios para evitar decisiones que puedan alterar el desarrollo del juego.

El entrenador subrayó que, pese a las críticas recibidas semanas atrás, Olimpia ha logrado sostenerse en la parte alta de la tabla de posiciones gracias a la convicción del grupo y la experiencia de sus jugadores, afirmando que el objetivo sigue siendo el título.



CONFERENCIA DE PRENSA DE EDUARDO ESPINEL



¿Cómo analiza el partido en general y por qué Olimpia ha podido encontrar dos goles tan rápidos?

Creo que el partido fue bastante emotivo, disputado, para cómo lo permitía el terreno. Creo que hubo un mérito del equipo, un poco lo que se había hablado en la charla, de salir sin especular y tratar de presionar lo más arriba posible y creo que en esa presión, en el primer tiempo, jugamos muchos minutos en la cancha de ellos y la idea era tener los laterales nuestros altos también y bueno, en una de esas jugadas, tener el lateral alto como Elison (Rivas), vino la jugada del gol y creo que tuvimos alguna otra posibilidad, pero bueno, sabíamos que enfrentábamos un rival difícil, donde están peleando lo mismo que nosotros, seguramente quieren el mismo objetivo y si bien creo que fuimos en los 90 minutos mejor que el rival, el resultado siempre estuvo corto, una fatalidad ahí de Emanuel también, pero hasta el último minuto no estaba el partido cerrado y nosotros tuvimos ocasiones para cerrarlo y por ahí fallamos en la definición.



Se da una acción que quizás le incomodó mucho, cuando se le corta una jugada manifiesta de gol a ustedes por revisar otra acción. ¿Le dieron una explicación? ¿Qué piensa al respecto del FVS ahora?

Es clarito que eso no se puede hacer, me parece a mí, reglamentariamente, pero bueno, estamos todos aprendiendo con el FVS, estamos todos aprendiendo, es una herramienta que recién estamos conociendo todos, la forma de este VAR, pero al menos mi apreciación y mi convencimiento desde que se cobró la jugada hasta ahora es que creo que no era correcto. Porque primero, no se le puede entregar la tarjeta al cuarto árbitro si está jugando el partido, esa es la orden que tenemos nosotros, tenemos que hacer una seña incluso antes para entregarse la tarjeta a la mano, entonces como que se la entregan en pleno movimiento del partido, y después es lógico que lo que nosotros le decíamos al cuarto juez, a lo mejor estamos equivocados, pero yo creo que el reglamento, no con este VAR sino en el fútbol, hasta que no termine la jugada, no se puede ver la opción, si es gol nuestro, se anula, y si no fue penal, como no fue, era gol, entonces digo, a lo mejor yo estoy equivocado con lo respectivo, pero bueno, en estas cosas tenemos que ir ayudando entre todos, y en estos errores, como nos equivocamos nosotros también dirigiendo, como entrenando, hay que ir aprendiendo, esta experiencia hay que ir aprendiendo.



¿Considera que este es el precio que hay que pagar por la tecnología, entre aciertos y errores, incluso podría definir una clasificación a la final?

Es un tema delicado, vuelvo a repetir, yo creo que por ahí tendría que haber esperado un tiempo para instalar este VAR, pero bueno, ya se instaló, no hay excusa y hay que ir aprendiendo, por supuesto que puede marcar una definición, por ahí si te perjudican seguido, un entrenador puede perder el puesto, hay montones de cosas que se pueden pasar en la equivocación, pero vuelvo a repetir, ya tenemos esta tecnología, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir ayudándonos entre todos, a veces cuando le hablamos, nosotros que estamos cerca del cuarto árbitro, no hoy sino siempre lo hablamos con respeto y tratando de ayudarlos, indicándoles que para nosotros es así, no porque tengamos la razón, pero muchas veces no te dejan hablar, lo otro que me tiene preocupado es que eso ofusca a los jugadores y vamos perdiendo jugadores por tarjeta, y eso perjudica el futuro del equipo, ya tenemos baja para el próximo partido por una acción que ellos, por ejemplo, protestaban teniendo razón los jugadores, entonces nos van limitando a los entrenadores, ahora en el caso mío y en todos, cuando se equivocan, pedirles por ahí a los árbitros que no se apresuren a sacar tarjeta, porque van hipotecando, yo creo que hoy vieron alguna tarjeta muy apresurada, tal vez del otro lado, y eso te va hipotecando el futuro del equipo, porque vas perdiendo jugadores, entonces también hasta eso tenemos que ayudarnos, y bueno, en este error y acierto seguramente iremos aprendiendo, en algún momento habrá menos equivocaciones de los dos lados, de nosotros, de las apreciaciones que tenemos nosotros y también de los árbitros.



¿Qué explicación puede dar de que este equipo, que semanas anteriores estaba en crisis, ahora esté en la cima de la liga? Y también, ¿Qué piensa sobre lo ocurrido en Barcelona con la suspensión del partido por emergencia médica a un aficionados y compararlo con lo sucedido acá en el clásico ante Motagua?

No, lo que tiene Olimpia, nada más allá de que, por supuesto, ustedes siempre van opinando sobre los rendimientos, y es correcto. Por ahí usted opinaba una cosa que para nosotros no era correcta, de que no tenía buen nivel Olimpia. Yo creo que Olimpia el problema que tenía es que no estaba concretando las situaciones, y eso hace que vayas perdiendo puntos, pero bueno, es valedera la opinión de ustedes, porque también ustedes ven solamente el partido cuando enfrentamos la fecha, pero nosotros que vemos el trabajo, la semana, cómo está el grupo, que juega uno, juega otro, ustedes ven que en todos los partidos nosotros no repetimos formación, entonces están todos compenetrados en un mismo objetivo. No teníamos duda de que nosotros estamos para pelear arriba, yo no sé si saldremos primeros o no en esta vuelta, pero el gran objetivo nuestro es quedar primero cuando termine el campeonato, ser campeones. Y en ese análisis, que a veces por ahí los rendimientos no eran buenos, nunca dejamos de creer, y bueno, estos jugadores tienen muchas batallas y mucha experiencia, que en un momento difícil aparece.

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No vi lo de Barcelona, soy sincero. Yo creo que está correcto, y después de seguir hablando del tema, yo creo que no vale la pena hablar ahora, sino actuar para que no vuelvan a pasar lo que ocurrió en el clásico pasado. Y por lo que tengo entendido, había antecedentes mucho más graves y se ha jugado igual, incluso con algunos fallecidos dentro del estadio (Motagua vs Honduras Progreso en 2017) y se ha jugado una final. Entonces no hagamos mucha leña a lo que pasó el otro día, porque si hay antecedentes que se jugaron en peores condiciones, no veo que... Después, lo que yo pienso desde el punto de vista personal, se lo hice saber a los dirigentes y no se lo iba a decir a ustedes, pero hay que acatar órdenes. Si se jugaba o no se jugaba, tuvimos que jugar; si no se jugaba, íbamos a entrenar para cuando se tuviera que jugar. Pero lo que a mí me genera acá, más importante que si se jugara o no ese partido, es qué se hace después, qué se hace después de eso para que no ocurra, porque eso ya es pasado.

Lo que sí tengo que decir es que las decisiones, que para mí personalmente no entiendo de artículos ni de reglamento, no sé en base a qué están las penas que nos impusieron, pero el más perjudicado de las sanciones es el jugador de Olimpia, o de Motagua, o del que sea, porque nos hacen recorrer más kilómetros, nos hacen jugar en canchas que por ahí no están del todo bien. Nosotros tenemos menos de 72 horas para jugar el próximo partido, menos de 72 horas, no sé si es reglamentario todavía, habrá que ver, y además un viaje. Entonces, a qué voy: si queremos mejorar el producto fútbol, lo más importante dentro del fútbol son los jugadores, y acá se sancionó a los jugadores. No pueden jugar de local, nosotros solamente habíamos perdido un partido de local, entonces eso también nos perjudica a nivel deportivo, físicamente. Hubo jugadores que salieron tocados, lesionados. Entonces, ¿Qué culpa tiene el jugador cuando hay un problema fuera de la cancha? Yo estoy de acuerdo en que hay que tomar medidas, lo que yo interpreto es que no es justo. A lo mejor los artículos lo avalan, están armadas las reglas, pero hoy están perjudicando, en este caso hablo por Olimpia, a los jugadores de Olimpia, que tienen que hacer kilómetros cada partido. Ya lo hicimos el otro día en Choloma, ahora tuvimos que venir acá, vamos a ir a San Pedro dos veces en menos de horas, entonces eso es lo que a mí me perjudica como entrenador, al cuerpo técnico y a los jugadores, cosa que no tenemos culpa ninguna. Todo lo contrario, fuimos recibidos de muy mala manera en el estadio ese día y, sin embargo, la sanción fue para los jugadores de Olimpia, no entiendo.



¿Qué tan complicado es ir perdiendo jugadores en esta etapa, considerando sanciones y desgaste físico, de cara al partido ante Real España?

Es muy complicado, muy complicado, porque no solamente tenemos jugadores con tarjetas, sino que desde el punto de vista físico no están al 100% y ya estamos sintiendo algunos problemas musculares, y eso también afecta el futuro deportivo del equipo. Y todavía el rival nos espera en su casa, creo que hoy jugó de local, ¿no? Y bueno, ganó. Entonces estamos dando ventajas, pero bueno, vuelvo a repetir, es lo que hay. Como la tecnología está, hay que aferrarse a lo que hay y no podemos poner excusas. Iremos con el mejor equipo que tengamos, con la ilusión de ganar el partido, pero va a ser un partido, ya le digo, muy difícil, con un rival que por algo va en la posición que va, tiene su mérito.