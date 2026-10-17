Independiente vs Lobos UPFNM EN VIVO: hora y dónde ver la Liga Nacional

El equipo de Comayagua llega con un registro de dos triunfos y dos empates en sus cuatro presentaciones como local, números que le permiten presumir de su invicto en el Carlos Miranda. En ese recorrido derrotó 2-1 al Choloma el 9 de agosto y por idéntico marcador a Juticalpa el 13 de septiembre, además de igualar 1-1 frente a Génesis el 22 de agosto y 0-0 contra Motagua el 5 de septiembre.

El Atlético Independiente tendrá una nueva prueba en casa cuando reciba este sábado a Lobos de la UPNFM, en un compromiso programado para las 7:30 de la noche en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, por el torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. El conjunto local intentará prolongar su buen rendimiento ante su afición en un duelo que marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en la máxima categoría del fútbol hondureño.

El encuentro también tendrá un ingrediente especial en los banquillos, ya que Salomón Nazar se convertirá en el primer entrenador hondureño que visite al Atlético Independiente en Comayagua durante su historia en la Liga Nacional. Para el español Juanfran García será apenas la segunda ocasión en la que se mida a un técnico catracho, después de caer 2-1 ante Raúl Cáceres, entonces al frente del Platense, el pasado 29 de agosto en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

En el historial de Salomón Nazar frente a estrategas europeos como visitante, sus equipos acumulan dos victorias, dos empates y tres derrotas en siete encuentros. Sin embargo, el técnico hondureño llega con dos caídas consecutivas ante Motagua, dirigido por Javier López, quien lo venció 2-0 el 11 de marzo y 4-1 el 21 de agosto de 2026. Además, Nazar registra 11 visitas al estadio Carlos Miranda: con la UPNFM obtuvo un triunfo, un empate y una derrota; con Victoria sumó un empate y dos caídas, mientras que con Marathón consiguió dos victorias y tres igualadas.

La cuarteta arbitral estará encabezada por Armando Castro, quien contará con Leónidas Hernández y Alberto Meza como asistentes, mientras que Yony Sánchez fungirá como cuarto árbitro. Los aficionados podrán seguir las acciones de este histórico primer enfrentamiento entre Atlético Independiente y Lobos de la UPNFM a través de la señal de MultiCable.