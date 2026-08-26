Javier López sorprende al adelantar posible lesión de figura: "Es un jugador..."

El defensor central inició el compromiso disputado en Guatemala, pero tuvo que abandonar el terreno de juego al comienzo de la segunda mitad. El técnico Javier López confirmó después del encuentro que el zaguero sintió la molestia durante los últimos minutos del primer tiempo, por lo que el cuerpo técnico tuvo que recurrir al joven Pablo Cacho para cubrir su ausencia.

Motagua celebró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana , pero la alegría por el boleto quedó acompañada de una preocupación importante: Luis Vega terminó con molestias y no pudo continuar en el partido ante Municipal .

El estratega español reconoció que la situación de Vega es un tema que deberá analizarse en las próximas horas y dejó entrever que el futbolista podría convertirse en una nueva baja para el Ciclón: “Dos jugadores lesionados de la regulación, tuvimos también en el descanso, también la lesión de Luis Vega, nos repusimos y bueno... creo que de forma meritoria hemos logrado el empate que nos clasifica”.

López no escondió su preocupación por el estado físico del defensor y dejó claro que Vega es una pieza importante dentro de su plantel. El entrenador azul espera conocer el alcance de la lesión antes de determinar cuánto tiempo podría estar fuera: “Recuperar jugadores porque es cierto que vamos a ver qué le pasó a Vega, porque es un jugador para nosotros muy importante. El grupo absorberá ese impacto y seguiremos peleando contra todo, sobre todo con las lesiones que es lo que más nos ha estado afectando”.

Más allá de la preocupación por Vega, Javier López valoró el esfuerzo de sus dirigidos para conseguir el resultado que necesitaban y sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo internacional.

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El técnico español destacó principalmente el orden y la concentración mostrada por sus futbolistas ante un Municipal que complicó el partido durante varios tramos: “Contento. Lo preveíamos que iba a ser un partido durísimo. Contento con el rendimiento del equipo, con el orden, la disciplina, la concentración”.