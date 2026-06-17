¿John Kleber de Oliveira jugará en Motagua? Así está el caso del jugador brasileño

La plantilla de las águilas ya inició esta semana con sus exámenes médicos y los primeros trabajos físicos de la pretemporada con la incorporación de sus nuevos fichajes.

El Motagua actual campeón de la Liga Nacional emprendió sus trabajos de pretemporada con la ilusión de poder defender la corona y revalidar el título en el próximo torneo Apertura.

La novedad en las águilas es la ausencia del delantero John Kleber de Oliveira, quien después de finalizar el campeonato Clausura concluída su vínculo con el club, pero su buen rendimiento goleador cambió todo.

Luego de finalizar el torneo, Oliveira se marchó a su país a pasar vacaciones y hasta la fecha no se ha presentado a la institución, ya que él asegura que su vínculo finalizó con los azules.

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Es muy cierto que el contrato del atacante finalizaba al término del torneo Clausura, pero el jugador tenía una cláusula en el que se activaba su renovación automática si el atacante alcanzaba la cifra de 15 goles.

Kleber se hizo presente en la gran final del torneo Clausura ante Marathón, tanto que los llevó a pelear y conquistar el último título de las águilas.

Durante el primer torneo Apertura, el atacante brasileño anotó 6 goles y en el Clausura convirtió 8 dianas y más el penal de la gran final.

¿MOTAGUA TOMARÁ ACCIONES?

Tras la decisión que el atacante ha tomado de no presentarse al inicio de la presentarse a la pretemporada, la dirigencia de Motagua llevará el caso al TNAF.

Motagua pagó al Achuapa de Guatemala suma económica muy alta por la cláusula de salida del futbolista brasileño y al ver la postura que el jugador ha tomado, el club azul solicitará al jugador que se haga cargo de dicho monto.

Será el TNAF que decidirá el caso del jugador John Kleber de Oliveira, mientras tanto, el Motagua podría ir buscando una alternativa en la zona ofensiva.