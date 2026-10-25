El equipo "B" de Motagua doblega al Juticalpa y lo hunde en el sótano del Apertura

Motagua sacó adelante su compromiso frente al Juticalpa y se impuso 2-0 en el encuentro correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2026-2027. El conjunto azul, dirigido por Javier López, afrontó el desafío con una alineación en la que el entrenador decidió darles protagonismo a varios futbolistas suplentes. Sin embargo, el equipo olanchano comenzó el partido con mucha intensidad y estuvo cerca de abrir el marcador durante los primeros compases. Kolton Kelly probó con un disparo que encontró una buena respuesta del guardameta Luis Ortiz, quien evitó la caída de su portería ante la presión de los visitantes.

La ocasión más clara del Juticalpa en la primera mitad llegó al minuto 33, cuando Cristian Sacaza conectó un remate que terminó estrellándose en el poste. Los canecheros avisaron que no habían llegado a Tegucigalpa únicamente a defenderse y complicaron a un Motagua que tuvo dificultades para imponer sus condiciones. Al regresar de los vestuarios, las emociones continuaron en ambas porterías. Miranda protagonizó una buena incursión por el costado y consiguió retrasar la pelota para Jordan García, quien remató de primera intención y estuvo cerca de sorprender a Luis Ortiz, que siguió atento para mantener el cero en su arco.

La respuesta del conjunto olanchano no tardó en llegar. Al minuto 55, Kolton Kelly luchó por quedarse con el balón y logró quedar frente a frente con Ortiz, pero el portero motagüense salió rápidamente para achicar los espacios. El atacante terminó enviando su disparo por encima de la portería, desperdiciando una oportunidad importante. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con el encuentro todavía abierto, Javier López movió sus piezas para darle mayor profundidad al ataque azul. Alrededor del minuto 63, Motagua realizó modificaciones en su ofensiva y le dio ingreso a Aarón Barrios, buscando encontrar soluciones para romper la resistencia del equipo visitante. La anotación llegó mediante una acción que pocos esperaban. Tras reanudarse el partido con un saque de banda ejecutado por el juvenil Darel Oliva desde el costado izquierdo, el balón llegó hasta la posición de Jordan García, quien conectó de cabeza y mandó la pelota al fondo de las redes para establecer el 2-0 provisional. La jugada sorprendió a la defensa del Juticalpa y se convirtió en uno de los momentos más llamativos del compromiso.