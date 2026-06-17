  1. Liga Hondubet

¿Te perderás los juegos de mañana? Se confirman zona sin energía eléctrica

Diversas zonas de cinco departamentos de Honduras estarán sin energía eléctrica por varias horas durante este jueves, según la ENEE.

¿Te perderás los juegos de mañana? Se confirman zona sin energía eléctrica
17 de junio de 2026 a las 15:47

En pleno desarrollo del Mundial, los amantes del fútbol no tendrán buenas noticias para este jueves, luego que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informa a la población sobre los cortes de luz programados para este jueves 18 de junio en distintas zonas de Honduras debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

Sale a la luz el verdadero motivo del llanto de Messi: "Tiene un problema bastante grave"

Según el comunicado oficial, en el municipio de San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán, el servicio de energía eléctrica permanecerá suspendido desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, período durante el cual las cuadrillas ejecutarán trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

Asimismo, la ENEE informó que en el departamento de Choluteca también se han programado interrupciones del servicio en distintas comunidades, las cuales se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

¿Te perderás los juegos de mañana? Se confirman zona sin energía eléctrica

Por otra parte, en San Pedro Sula, departamento de Cortés, varios sectores permanecerán sin energía eléctrica desde las 8:45 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde, mientras que en el departamento de Colón se registrarán cortes masivos programados entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

  • ¿Te perderás los juegos de mañana? Se confirman zona sin energía eléctrica
  • ¿Te perderás los juegos de mañana? Se confirman zona sin energía eléctrica

Las autoridades de la ENEE reiteraron que estos trabajos son necesarios para garantizar la mejora del servicio eléctrico.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias