¿Te perderás los juegos de mañana? Se confirman zona sin energía eléctrica

En pleno desarrollo del Mundial, los amantes del fútbol no tendrán buenas noticias para este jueves, luego que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informa a la población sobre los cortes de luz programados para este jueves 18 de junio en distintas zonas de Honduras debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

Según el comunicado oficial, en el municipio de San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán, el servicio de energía eléctrica permanecerá suspendido desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, período durante el cual las cuadrillas ejecutarán trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

Asimismo, la ENEE informó que en el departamento de Choluteca también se han programado interrupciones del servicio en distintas comunidades, las cuales se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.