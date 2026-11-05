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Olimpia firma goleada histórica: estas son sus mayores palizas en Liga Nacional

El León aplastó 8-0 al Juticalpa FC en la jornada 13 del Apertura 2026 y se metió entre sus victorias más contundentes en la historia del fútbol hondureño.

Olimpia firma goleada histórica: estas son sus mayores palizas en Liga Nacional

El conjunto merengue le pasó por encima a Juticalpa FC y se mete en las mayores goleadas de las historia.
05 de noviembre de 2026 a las 10:45

El Club Olimpia Deportivo volvió a demostrar su poderío ofensivo en la Liga Nacional de Honduras. Los albos protagonizaron una auténtica fiesta de goles al derrotar 8-0 al Juticalpa FC, en el estadio Nacional Chelato Uclés, por la jornada 13 del torneo Apertura 2026.

El resultado no solo fue una de las victorias más abultadas del campeonato actual, sino que también permitió al equipo dirigido por Eduardo Espinel ingresar nuevamente en los registros de las grandes goleadas que ha conseguido a lo largo de su historia en la Primera División.

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La noche tuvo como principal protagonista a Jorge Benguché, quien firmó un triplete, mientras que el uruguayo Nicolás Dibble aportó un doblete. Jean Jack Baptiste, Edwin Rodríguez y Michaell Chirinos completaron la cuenta de ocho anotaciones. Incluso, Olimpia tuvo la oportunidad de conseguir un noveno tanto, pero Yustin Arboleda falló un lanzamiento penal.

El 8-0 ante los canecheros fue por una diferencia de ocho goles, una cifra que lo coloca entre los triunfos más contundentes del conjunto merengue. Su antecedente más destacado es el histórico 10-2 frente a La Salle en 1965, resultado que continúa siendo su victoria con más anotaciones a favor en la Liga Nacional.

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A lo largo de las décadas, Olimpia ha protagonizado otros marcadores abultados, tanto en Tegucigalpa como en condición de visitante. Entre ellos destacan las goleadas frente a Honduras EP, Real España y Vida, además de sus victorias por cinco tantos de diferencia ante Marathón y Deportes Savio.

LAS MAYORES GOLEADAS DE OLIMPIA EN LIGA NACIONAL:

- Olimpia 10-2 La Salle (1965).

- Olimpia 7-0 Honduras (1968).

- Marathón 2-7 Olimpia (1992).

- Olimpia 7-0 Real España (1996).

- Olimpia 7-1 Vida (2009).

- Olimpia 7-2 Deportes Savio (2012).

- Olimpia 7-1 Vida (2017).

- Olimpia 7-0 Honduras Progreso (2021).

- CD Choloma 2-7 Olimpia (2025).

- Olimpia 8-0 Juticalpa FC (Apertura 2026).

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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