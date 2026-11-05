Olimpia firma goleada histórica: estas son sus mayores palizas en Liga Nacional

El Club Olimpia Deportivo volvió a demostrar su poderío ofensivo en la Liga Nacional de Honduras. Los albos protagonizaron una auténtica fiesta de goles al derrotar 8-0 al Juticalpa FC, en el estadio Nacional Chelato Uclés, por la jornada 13 del torneo Apertura 2026. El resultado no solo fue una de las victorias más abultadas del campeonato actual, sino que también permitió al equipo dirigido por Eduardo Espinel ingresar nuevamente en los registros de las grandes goleadas que ha conseguido a lo largo de su historia en la Primera División.

La noche tuvo como principal protagonista a Jorge Benguché, quien firmó un triplete, mientras que el uruguayo Nicolás Dibble aportó un doblete. Jean Jack Baptiste, Edwin Rodríguez y Michaell Chirinos completaron la cuenta de ocho anotaciones. Incluso, Olimpia tuvo la oportunidad de conseguir un noveno tanto, pero Yustin Arboleda falló un lanzamiento penal. El 8-0 ante los canecheros fue por una diferencia de ocho goles, una cifra que lo coloca entre los triunfos más contundentes del conjunto merengue. Su antecedente más destacado es el histórico 10-2 frente a La Salle en 1965, resultado que continúa siendo su victoria con más anotaciones a favor en la Liga Nacional.

A lo largo de las décadas, Olimpia ha protagonizado otros marcadores abultados, tanto en Tegucigalpa como en condición de visitante. Entre ellos destacan las goleadas frente a Honduras EP, Real España y Vida, además de sus victorias por cinco tantos de diferencia ante Marathón y Deportes Savio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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