Espinel toca el tema Selección y responde tras goleada: "Esto no se puede permitir"

El entrenador de Olimpia, Eduardo Espinel, vivió una noche especial tras la contundente goleada 8-0 sobre Juticalpa, un resultado que calificó como el más amplio que ha conseguido durante su carrera como director técnico. Sin embargo, el estratega uruguayo dejó claro que el marcador no debe generar falsas expectativas ni distraer al equipo de sus objetivos deportivos. “Es el resultado más largo que he obtenido en mi carrera deportiva”, reconoció Espinel durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. El técnico explicó que la goleada fue producto del buen funcionamiento colectivo y de una contundencia que, según admitió, le había faltado al conjunto albo en anteriores compromisos.

“Más allá del resultado, evaluamos que el equipo jugó muy bien. Dentro de ese plan de juego que se llevó a cabo, que estaba planificado, pudimos tener la contundencia que por ahí nosotros no hemos tenido”, manifestó. Pese a la histórica diferencia en el marcador, el entrenador olimpista aseguró que sus dirigidos no deben relajarse, especialmente cuando se aproxima una etapa determinante del campeonato. “Nosotros siempre jugamos con el trabajo, más que con el resultado. Nunca le damos consejos a los jugadores de que se pueden relajar, ni cuándo se va ganando ni cuando se va por ahí con un resultado adverso”, expresó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Otro de los aspectos que destacó Espinel fue el retorno de Michael Chirinos, quien comienza a recuperar sensaciones después de una complicada lesión. “Después de una lesión tan jodida, el tema mental también es muy difícil. Hay que empezar a sentirse jugador nuevamente”, explicó. Uno de los momentos más contundentes de la conferencia llegó cuando fue consultado sobre los problemas económicos y las dificultades que atraviesa Juticalpa, situación que ha generado preocupación en el fútbol hondureño. “Esto no se puede permitir, no se puede jugar así el fútbol profesional. Esto no pasa a ser un fútbol profesional así”, sentenció. El entrenador también pidió que los clubes dejen de pensar únicamente en sus propios intereses y comiencen a trabajar unidos para defender los derechos de todos.

“Acá hay que estar mucho más unidos. Juntarnos, pelear por los derechos de cada uno, pero juntos”, agregó. Al ser consultado sobre la distancia futbolística entre Olimpia y Juticalpa, Espinel rechazó que exista una diferencia de ocho goles entre ambos planteles. “Yo estoy convencido que no hay esa diferencia de goles con ningún rival, ni jugando el primero con el último. El fútbol de Honduras no tiene un equipo que sobresalga ni que sea maravilloso, ni hay un equipo que sea un desastre”, afirmó. También informó que el futbolista Felix García sufrió un golpe en el tobillo durante la acción del penal y que fue sometido a una radiografía para conocer el alcance de la lesión. Espinel también tuvo palabras para la afición olimpista, consciente de que todavía existe tristeza por la eliminación en la Copa y la frustración de no haber alcanzado la final.