Turbulencia en Real España: La Máquina rescinde contrato en pleno Apertura y Nixon es noticia

El Real España atraviesa horas de movimientos importantes en su plantel cuando faltan pocas semanas para el inicio de la liguilla del torneo Apertura. DIARIO DIEZ conoció que la directiva aurinegra y el defensor panameño Daniel Aparicio llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que los vinculaba, por lo que el canalero deja de ser futbolista de la institución sampedrana. La salida del zaguero representa una novedad en la planificación de la Máquina, que ahora tendrá que afrontar la recta final del campeonato sin uno de sus extranjeros. Aparicio llegó al conjunto aurinegro en julio de 2024 y permaneció durante aproximadamente dos años y cuatro meses, después de incorporarse procedente del fútbol panameño.

El defensor se convirtió en una de las apuestas del equipo durante las últimas temporadas y llegó a tener participación tanto en la Liga Nacional como en competencias internacionales. Sin embargo, su etapa en el fútbol hondureño llega a su final tras el acuerdo alcanzado con la institución aurinegra. Es de agregar que a Daniel Aparicio le faltaba un año y dos meses para finalizar su contrato. Desde lunes de la presente semana el canalero ya no se estaba presentando a entrenar con el club en la sede.

REGRESA NIXON CRUZ

Pero no todas las noticias alrededor del Real España tienen que ver con salidas. DIARIO DIEZ también conoció que el atacante hondureño Nixon Cruz volverá a aparecer en la convocatoria del equipo para el compromiso frente a Génesis FC, correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura.