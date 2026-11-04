Olimpia vs Juticalpa EN VIVO: hora y dónde ver la fecha 13 de la Liga Nacional

Olimpia tendrá una nueva prueba este miércoles 4 de noviembre cuando reciba al Juticalpa FC en el estadio Chelato Uclés, en compromiso correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Los dirigidos por Eduardo Espinel quieren continuar dominando la clasificación, mientras que los olanchanos llegan con la urgencia de sumar para abandonar el fondo de la tabla. El conjunto merengue atraviesa un gran momento futbolístico y comanda el campeonato con 29 unidades, luego de registrar nueve triunfos, dos empates y apenas una derrota. Los blancos vienen de encadenar cinco victorias consecutivas, siendo la más reciente un contundente 3-0 sobre el CD Choloma en condición de visitante.

Las estadísticas también respaldan al equipo capitalino cuando juega en casa. Olimpia acumula 14 compromisos consecutivos sin conocer la derrota en el ámbito local, con un balance de 11 partidos ganados y tres igualados. Asimismo, mantiene una amplia superioridad reciente frente al Juticalpa, rival al que no pierde desde hace 13 encuentros y al que derrotó en sus dos duelos más recientes. Del otro lado estará un Juticalpa FC que necesita reaccionar cuanto antes para escapar de la zona más complicada de la clasificación. Los canecheros se ubican en el último lugar con seis puntos, producto de dos victorias y diez derrotas en 12 presentaciones. En su anterior partido fueron superados 3-1 por Real España en el estadio Olímpico.