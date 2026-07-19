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Olimpia oficializa su séptimo refuerzo para la Copa Centroamericana

Olimpia anunció al atacante argentino Imanol Enríquez para la Copa Centroamericana y el torneo Apertura de la Liga Nacional.

Olimpia oficializa su séptimo refuerzo para la Copa Centroamericana

Olimpia anunció su séptimo fichaje de la temporada.

19 de julio de 2026 a las 12:55

Olimpia sumó un nuevo refuerzo para afrontar la temporada 2026-2027. Tal como adelantó DIARIO DIEZ, el conjunto merengue anunció de manera oficial la incorporación del delantero argentino Imanol Enríquez Martiarena, de 26 años, quien vestirá la camiseta del Rey de Copas con la misión de potenciar el ataque para la Copa Centroamericana y el torneo Apertura.

El atacante dio sus primeros pasos como profesional en Plaza Colonia de Uruguay, equipo en el que coincidió con el entrenador Eduardo Espinel y compartió vestuario con el delantero uruguayo Nicolás Dibble durante la campaña 2021, etapa que marcó el inicio de su carrera fuera de Argentina.

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Tras su paso por el fútbol uruguayo, Enríquez regresó a su país para continuar su desarrollo profesional. En la Primera Nacional defendió los colores de Círculo Deportivo, Deportivo Maipú, Aldosivi y Chaco For Ever, clubes en los que acumuló minutos, experiencia y continuidad como atacante.

La directiva olimpista considera que la llegada del argentino encaja con el proyecto deportivo para la campaña 2026-2027, ya que reúne juventud, recorrido competitivo y condiciones ofensivas para fortalecer el plantel dirigido por Eduardo Espinel.

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Con este fichaje, Olimpia continúa reforzando su plantilla con el objetivo de pelear por todos los títulos que disputará en la nueva temporada, entre ellos la Supercopa de Honduras, la Liga Nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf.

Olimpia sumó a Imanol Enríquez como refuerzo. El argentino se une a las altas de Janier Bermúdez, Cristian Canales, Nicolás Dibble, Carlos Emanuel Cuello, Kilmar Peña y Jack Baptiste.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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