Olimpia vs Motagua EN VIVO: hora y dónde ver en directo la Supercopa de Honduras

Se acabó la espera. Tras la conclusión del Mundial 2026, este jueves vuelve la emoción del fútbol hondureño con la disputa de la Gran Final de la Supercopa de Honduras, que enfrentará a Olimpia y Motagua, los dos clubes más laureados del balompié nacional. El estadio Nacional "Chelato Uclés" de Tegucigalpa será el escenario del esperado choque entre los archirrivales capitalinos, en un clásico programado para las 7:00 de la noche. Merengues y azules se medirán por el primer título oficial de la temporada, luego de ganarse el derecho a disputar la Supercopa como los dos más recientes campeones del fútbol hondureño.

Uno de los grandes atractivos del encuentro será la presencia del árbitro internacional Saíd Martínez, quien recientemente representó a Honduras en la Copa del Mundo 2026. El experimentado silbante fue designado como juez central para impartir justicia en este histórico compromiso. Olimpia afronta este compromiso con una plantilla renovada y varias incorporaciones para encarar la nueva temporada. El conjunto dirigido por Eduardo Espinel oficializó los fichajes de Imanol Enríquez, Jainer Bermúdez, Cristian Canales, Emanuel Cuello, Kilmar Peña, Jack Baptiste y el uruguayo Nicolás Dibble, futbolistas con los que busca fortalecer todas sus líneas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Tras su eliminación en la fase triangular del Torneo Clausura 2026, el club albo también confirmó las salidas de Elison Rivas, Agustín Mulet, Josman Figueroa, Carlos "Mango" Sánchez, Facundo Queiroz y Santiago Ramírez. A esa lista se suman el histórico goleador Jerry Bengtson y José Mario Pinto, quien finalizó su contrato y, tras quedar como agente libre, firmó con el Sporting FC de Costa Rica.

En los últimos días, el equipo capitalino ha intensificado su preparación con el objetivo de conquistar su primer título oficial del semestre. La realidad del vigente campeón nacional es distinta. Luego de conquistar su título número 20, el técnico Javier López optó por mantener la base del plantel que alcanzó el campeonato, confiando en la continuidad de una columna vertebral integrada por jugadores experimentados que fueron protagonistas en la final frente a Marathón, resuelta en la tanda de penales. No obstante, el estratega azul confirmó las bajas de Jeffrey Macías, debido a una inflamación en el menisco, y de Ricky Zapata, quien presenta molestias en un tobillo.

En cuanto a los refuerzos, Motagua incorporó al mexicano Jesús Bátiz, procedente del Sporting San José de Costa Rica; al ítalo-hondureño Valerio Marinacci, exjugador del Enna Calcio de Italia; a Jeffry Miranda, extremo proveniente del Génesis; y al delantero costarricense Jonathan Moya, quien inicia una nueva etapa en el fútbol hondureño tras su paso por Alajuelense y Deportivo Saprissa. Por su parte, las bajas confirmadas del conjunto azul son Marcelo Santos, Carlos Meléndez, Carlos "Zapatilla" Mejía, Jhon Cléber Oliveira y Luis Meléndez.

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