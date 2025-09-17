Platense vs Motagua EN VIVO: Selacios y azules se reencuentran en el Olímpico en el inicio de la Jornada 10

En la historia de enfrentamientos entre ambos equipos, <b>Motagua </b>domina con amplia ventaja: han jugado 209 partidos, de los cuales los azules ganaron 90, los porteños 55, y empataron 64.El partido será además significativo para <b>Platense</b>, ya que luego de este juego regresarán a su casa en Puerto Cortés, donde buscarán recuperar la fortaleza de local que ha sido clave en pasado. Para <b>Motagua</b>, es una oportunidad para continuar su racha positiva y confirmar el buen trabajo que ha hecho <b>Javier López </b>desde que asumió el banquillo.Los capitalinos arriban al cotejo con nuevas energías y ambiciones claras bajo la batuta de López López, quien ha revolucionado al equipo con un estilo ofensivo, alta presión y una disciplina táctica que han hecho que el Ciclón Azul no conozca la derrota desde su llegada y marcando una pauta diferente a la que tenían con <b>Diego Vazquez</b>.