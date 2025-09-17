Liga Nacional

Platense vs Motagua EN VIVO: Selacios y azules se reencuentran en el Olímpico en el inicio de la Jornada 10

Platense y Motagua abren la jornada 10 del campeonato hondureño en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

    Erick Puerto y Maicol Cabrera son dos de los protagonistas que tendrá este partido entre Platense y Motagua.
Platense y Motagua abrirán la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras con un partido que promete mucho. El encuentro se disputará este miércoles a las 5:15 pm en el estadio Olímpico, escenario que servirá para que los Selacios jueguen su último partido como local fuera de Puerto Cortés, antes de regresar a su ciudad para la jornada 12 contra Juticalpa FC.

El juego estaba previsto para disputarse en el Morazán, pero el club porteño fue informado de última hora que el tendido eléctrico del estadio está caido y por ende decidieron cambiar el duelo para el estadio Olímpico.

Este duelo enfrenta a dos de los clubes que mejor juegan en la Liga Nacional, con estilos ofensivos y equipos bien organizados. Motagua llega en plena alza bajo la dirección del técnico español Javier López, quien hasta el momento no conoce la derrota desde su llegada, lo que les ha dado un impulso anímico importante para seguir sumando puntos.

Por su parte, Platense viene de una derrota en la pasada jornada, cayendo 2-1 contra el Olancho en Juticalpa, mientras que las águilas igualaron 3-3 en un vibrante encuentro contra UPNFM. Ambos equipos buscarán sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación y mantener la competitividad en el torneo.

En la historia de enfrentamientos entre ambos equipos, Motagua domina con amplia ventaja: han jugado 209 partidos, de los cuales los azules ganaron 90, los porteños 55, y empataron 64.

El partido será además significativo para Platense, ya que luego de este juego regresarán a su casa en Puerto Cortés, donde buscarán recuperar la fortaleza de local que ha sido clave en pasado. Para Motagua, es una oportunidad para continuar su racha positiva y confirmar el buen trabajo que ha hecho Javier López desde que asumió el banquillo.

Los capitalinos arriban al cotejo con nuevas energías y ambiciones claras bajo la batuta de López López, quien ha revolucionado al equipo con un estilo ofensivo, alta presión y una disciplina táctica que han hecho que el Ciclón Azul no conozca la derrota desde su llegada y marcando una pauta diferente a la que tenían con Diego Vazquez.

En tanto, los selacios encaran este partido con la necesidad de reafirmar su identidad y recuperar terreno tras la derrota en la jornada pasada. El equipo portuario busca que este sea un punto de inflexión antes de regresar a su fortaleza en Puerto Cortés, donde confía en que el apoyo local le dé ese empujón extra para incomodar a equipos como Motagua.

FICHA DEL PARTIDO

Juego: Platense vs Motagua

Jornada: 10

Estadio: Olímpico, San Pedro Sula

Hora: 5:15 pm

Canal de TV: Deportes TVC

Árbitro: José Valladares (La Lima)

Serie histórica: 209 juegos: Motagua ganó 90, Platense ganó 55 y empataron 64.

