Platense vs Motagua EN VIVO: Selacios y azules se reencuentran en el Olímpico en el inicio de la Jornada 10

Platense y Motagua abrirán la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras con un partido que promete mucho. El encuentro se disputará este miércoles a las 5:15 pm en el estadio Olímpico, escenario que servirá para que los Selacios jueguen su último partido como local fuera de Puerto Cortés, antes de regresar a su ciudad para la jornada 12 contra Juticalpa FC.

El juego estaba previsto para disputarse en el Morazán, pero el club porteño fue informado de última hora que el tendido eléctrico del estadio está caido y por ende decidieron cambiar el duelo para el estadio Olímpico.

Este duelo enfrenta a dos de los clubes que mejor juegan en la Liga Nacional, con estilos ofensivos y equipos bien organizados. Motagua llega en plena alza bajo la dirección del técnico español Javier López, quien hasta el momento no conoce la derrota desde su llegada, lo que les ha dado un impulso anímico importante para seguir sumando puntos.

VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

Por su parte, Platense viene de una derrota en la pasada jornada, cayendo 2-1 contra el Olancho en Juticalpa, mientras que las águilas igualaron 3-3 en un vibrante encuentro contra UPNFM. Ambos equipos buscarán sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación y mantener la competitividad en el torneo.