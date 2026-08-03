Polémica acción que el árbitro Luis Mejía decidió no sancionar a Independiente

Al cierre de los primeros 45 minutos dio una acción polémica, donde el futbolista Noé Enamorado del Independiente realizó una fuerte entrada contra José "Pajarito" Aguilera .

Marathón e Independiente continuaron la actividad de la primera jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional , donde los verdolagas hicieron del estadio Morazán su casa.

El jugador verdolaga cayó al engramillado gesticulando el dolor del impacto provocado por el futbolista del cuadro Independiente.

El asistente técnico de Marathón, Mario Beata salió al ruedo y levantó la tarjeta verde para pedir la revisión de la acción. El árbitro Luis Mejía detuvo el encuentro para realizar el análisis.

El silbante fue el FVS a revisar las imágenes y mantuvo la misma postura que la acción era sancionable de falta, situación que causó malestar en el cuadro verdolaga.