Rudman señala lo que Marathón debe mejorar y deja claro: "Recién van dos juegos"

Tras el triunfo por 1-0 sobre Atlético Independiente, el técnico de Marathón, Silvio Rudman, destacó el desempeño de su equipo, aunque dejó claro que aún hay aspectos por corregir. El estratega valoró que su idea futbolística ya comienza a reflejarse en la cancha y aseguró que fueron "justos ganadores", pero advirtió que el plantel todavía tiene margen de crecimiento: "Lo importante es que la idea que queremos plasmar dentro de la cancha se ve", afirmó. Rudman también explicó que el equipo sigue en proceso de consolidación, luego de una pretemporada de seis semanas y apenas dos partidos oficiales. Aunque reconoció que a Marathón le falta mayor claridad en los metros finales, resaltó el compromiso de sus jugadores y la intención permanente de buscar el arco rival: "Veo un equipo realmente comprometido" y "tenemos que mejorar mucho", fueron dos de las frases con las que resumió su análisis.

Además, el entrenador argentino defendió el funcionamiento colectivo, incluso después de quedarse con un jugador menos y elogió la profundidad de la plantilla que conformó la directiva para esta temporada: "Lo importante es que Marathón, más allá de la expulsión, siga proponiendo" y "todos van a tener minutos", expresó Rudman.

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE SILVIO RUDMAN --

Lo felicitamos por el triunfo en esta primera jornada. ¿Cuál es la sensación y el balance que le deja este equipo?



El balance es positivo. La verdad es que el equipo, por momentos, jugó bien al fútbol. Creo que siempre trató de meter una presión alta, siempre quiso hacer un juego intenso y dinámico, con el que pudiéramos crear situaciones de gol. Creo que fuimos justos ganadores, pero sabemos y somos conscientes de que tenemos que mejorar mucho. Consultarle en qué grado está el Marathón que usted quiere ver. Se lo consulto porque, de repente, manejan la pelota y generan jugadas, pero creo que en el último paso, en vez de concretar, es donde todavía no se ha dado.



Sí, sí. Mire, nosotros recién estamos en nuestro segundo partido después de seis semanas de pretemporada. Jugamos varios amistosos y de a poquito, vamos a ir agarrando funcionamiento. Lo importante es que la idea que queremos plasmar dentro de la cancha se ve. Queremos ser un equipo ordenado y a su vez, con mucha posesión de balón. Creo que nos está faltando un poco el tema de terminar las jugadas, pero eso es cuestión de partido tras partido. Veo un equipo realmente comprometido. Veo un equipo que desde el primer minuto fue a buscar el partido y, realmente, el triunfo para nosotros fue importante porque seguimos con la valla en cero y pudimos ganar de local contra un rival. Independiente vino a hacer bien las cosas y la verdad es que nos enfrentamos a un buen equipo, pero creo que hoy Marathón se impuso dentro de la cancha. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En el segundo tiempo se perdió la presión alta y vimos que Independiente le quitó el balón al equipo. Además, los ataques estaban muy dispersos. ¿Se sigue manteniendo esa idea con los hombres en punta? ¿Eso estaba planificado o simplemente el adversario les quitó la pelota?



No, no. Yo creo que después de la expulsión de Chuy tuvimos que hacer dos modificaciones. Con un jugador menos realmente no pudimos tener más posesión de balón y ahí fue donde Independiente nos sacó un poco la pelota. Pero creo que el funcionamiento del equipo seguía siendo el mismo. Tuvimos dos o tres situaciones de gol con Mejía y la misma de Vargas de cabeza. Lo importante es que Marathón, más allá de la expulsión, siga proponiendo, siga siendo un equipo ordenado y a su vez, un equipo intenso y dinámico, que es lo que nosotros inculcamos al plantel. Así que hoy, la verdad, estoy muy contento con mis muchachos, porque realmente los jugadores son lo más importante de esto y hoy lo plasmaron. Era el primer partido de local, había que ganarlo con nuestra gente. Realmente, palabras de agradecimiento para la gente de Marathón, como siempre. El equipo, de a poquito, va a ir mejorando. Más allá del triunfo, tenemos que mejorar.