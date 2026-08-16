Tabla de posiciones de la Liga Nacional: nuevo líder tras el Olimpia - Motagua

¡Nuevo líder! La jornada 3 del torneo Apertura 2026 está llegando a su fin y este domingo fueron tres los duelos programados: Choloma vs Marathón, Olimpia vs Motagua y el derbi en el cierre de esta noche entre Olancho vs Juticalpa. Tras esos primeros dos duelos, hay movimientos en la tabla de posiciones y nuevo mandamás en lo que va del certamen tras el tropiezo del Real España ante Independiente (1-1) el sábado por la noche en el Morazán.

Las acciones de este domingo comenzaron con el agónico triunfo del Marathón sobre el CD Choloma (0-1) en el Estadio Rubén Deras. Jonathan Paz le dio los tres puntos a los verdolagas para escalar puestos en la tabla. Más adelante, el Olimpia firmó un contundente triunfo en el superclásico ante Motagua. Los Albos comenzaron cayendo tras un error de Menjívar, pero se repusieron para una remontada 3-1 en el Nacional y, con este resultado, tomaron el liderato del torneo Apertura 2026. Tras la jornada 3, el Olimpia se baja al Real España de la cima. Los leones llevan paso perfecto en el inicio de la temporada y ahora comandan con 9 puntos. Por su parte, los Aurinegros pasan a la segunda plaza con 7 unidades. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El tercer lugar lo ocupa el Marathón, que este domingo escaló luego de sumar su segundo triunfo. El Monstruo verde acumula también 7 puntos; en el cuarto puesto le sigue el Génesis FC con 6. Estrella Roja, Olancho e Independiente de Siguatepeque continúan en la lista con 4. Motagua es octavo con 3, Lobos UPNFM noveno con 2, Platense es penúltimo con 1 punto y en el fondo se ubica el Juticalpa FC con cero unidades. Cabe destacar que el derbi olanchano se juega esta noche.