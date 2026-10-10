UPNFM vs Marathón EN VIVO: a qué hora y cómo ver la jornada 9 del Apertura 2026

Los Lobos de la UPNFM pasan por un gran momento futbolístico y este sábado tendrán una prueba de fuego cuando reciban en el estadio Emilio Williams al C.D. Marathón, equipo que no cede terreno en la pelea por los primeros lugares de la tabla.
El historial favorece ampliamente a la escuadra verdolaga: en 34 enfrentamientos históricos, Marathón acumula 17 victorias, 13 empates y solo 4 derrotas, con un saldo de 66 goles a favor y 37 en contra. Además, los universitarios suman seis partidos consecutivos sin vencer al "Monstruo Verde" (cuatro empates y dos derrotas).
Sin embargo, cuando la UPNFM juega en Choluteca, la historia toma un tinte diferente.
A pesar del dominio general de Marathón, que registra 7 victorias, 7 empates y 3 derrotas en 17 visitas a la UPNFM, el saldo en el estadio Emilio Williams está completamente igualado: 3 triunfos para cada club y 6 empates en 12 partidos.
De hecho, los universitarios atraviesan su mejor racha histórica como locales ante Marathón, sumando cuatro partidos seguidos sin perder en casa (una victoria y tres empates).
-Último triunfo local: UPNFM 2-0 Marathón (17 de agosto de 2024, con Orlando López al mando).
-Último triunfo visitante: UPNFM 0-1 Marathón (9 de marzo de 2024, con Hernán Medina en el banquillo).
El técnico de la UPNFM, Salomón Nazar, tiene cuentas interesantes contra Marathón y contra entrenadores argentinos:
-Invicto como local: Nazar registra seis partidos consecutivos sin caer en casa frente a Marathón (tres victorias y tres empates).
-Dominio contra estrategas argentinos: Dirigiendo como local frente a técnicos de nacionalidad argentina, los equipos de Nazar acumulan siete partidos seguidos sin perder (cuatro triunfos y tres empates). Su último antecedente fue la victoria 1-0 sobre el CD Choloma de Héctor Vargas en septiembre pasado.
Por su parte, el estratega de Marathón, Silvio Rudman, llega buscando recuperar el paso firme fuera de casa. Como visitante en la Liga Nacional registra cuatro partidos jugados (dos victorias, un empate y una derrota), tras perder su invicto a domicilio el pasado 20 de septiembre con una caída 3-2 ante Juticalpa FC.
Con estos antecedentes, el choque de este sábado promete emociones: por un lado, una UPNFM al alza que busca defender su localía; por el otro, un Marathón decidido a mantener su hegemonía en el historial y seguir en la parte alta del torneo.