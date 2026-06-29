Lewandowski se olvida del Barca y confirma su fichaje a la MLS: su salario y contrato

El Chicago Fire, equipo de la Liga de Estados Unidos (MLS) hizo oficial este lunes el fichaje del delantero polaco Robert Lewandowski, que se ha comprometido para las próximas dos temporadas, hasta la 2027-2028. El veterano jugador de 37 años, que ha militado las cuatro pasadas temporadas en el Barcelona tras jugar en el Lech Poznan, el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, se convirtió en agente libre tras acabar la pasada temporada, hasta el día de hoy que ocupará el papel de jugador franquicia con el club de Illinois, cuyo salario supera el límite impuesto por el tope salarial de la liga estadounidense.

Con más de 700 goles en su historial tanto con en competiciones internacionales como en los principales clubes europeos, recala en la ciudad de Chicago a la espera de recibir su visa y el Certificado de Transferencia Internacional. "Su llegada refuerza nuestra ambición de competir por trofeos y eleva los estándares del club a alturas dignas de esta ciudad. Estamos ansiosos por trabajar con él y que Chicago vea de primera mano por qué es uno de los iconos deportivos más venerados del mundo", dijo Gregg Berhalter, director de fútbol y técnico del club estadounidense. La llegada de Lewandoswki se produce cuando el Chicago, con seis trofeos nacionales, ocupa la tercera plaza en la Conferencia Este con 26 puntos, en apenas unos meses después de haber iniciado la construcción de la que será su nueva sede, el 'McDonald's Park', que está previsto que abra en 2018. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Tras este fichaje, Robert Lewandoswki se convierte en el segundo jugador de la liga española que se une a la estadounidense (MLS) este verano, tras el fichaje del francés Antoine Griezmann, exjugador del Atlético de Madrid, por el Orlando City.

SALARIO Y DEBUT DE LEWANDOWSKI