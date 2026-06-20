Bombazo del Inter Miami en pleno Mundial: fichó a una figura de Brasil

El mercado de fichajes de la MLS sumó una noticia de alto impacto en pleno Mundial 2026. El Inter Miami cerró la contratación de una figura de la selección brasileña que ayer derrotó a Haití por 3-0 en Filadelfia.
El futbolista es nada más y nada menos que Casemiro, contención de 34 años y leyenda del Real Madrid, que culminará su etapa por Europa tras jugar las últimas temporadas con el Manchester United.
De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, el Inter Miami alcanzó un acuerdo verbal con el volante brasileño, que se convertirá en nuevo compañero de Leo Messi.
Casemiro y Messi se conocen muy bien desde sus enfrentamientos en los Clásicos de España con Real Madrid y Barcelona, además en las eliminatorias sudamericanas. A partir de julio, cundo termine la Copa del Mundo el día 19, ambos defenderán juntos la camiseta del club rosa.
"Inter Miami completa el acuerdo para fichar a Casemiro como nuevo mediocampista. Acuerdo verbal sellado con todas las partes involucradas y todos los pasos formales resueltos, ahora esperando para firmar y anunciar al brasileño. Casemiro quiere jugar con Messi", adelantó Romano en exclusiva a través de las redes sociales.
La llegada de Casemiro al Inter Miami marca el desembarco de otra estrella mundial en el club de Florida, que ya cuenta en sus filas con Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul. Fuentes cercanas a la entidad indicaron que el futbolista priorizó el proyecto deportivo, así como la posibilidad de asentarse junto a su familia en Estados Unidos, pese a ofertas desde Arabia Saudita.
En la actual edición del Mundial, Casemiro fue titular en la goleada 3-Brasil contra Haití y en el debut con una igualdad 1-1 ante Marruecos. El mediocampista es una de las piezas inamovibles de la formación confeccionada por el técnico italiano Carlo Ancelotti.
El brasileño se perfila como uno de los nombres de la MLS a seguir junto con Antoine Griezmann (Orlando City, clásico rival del Inter Miami), Son Heung-min (Los Ángeles FC), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) y Marco Reus (Los Angeles Galaxy).