Bombazo del Inter Miami en pleno Mundial: fichó a una figura de Brasil

El mercado de fichajes de la MLS sumó una noticia de alto impacto en pleno Mundial 2026. El Inter Miami cerró la contratación de una figura de la selección brasileña que ayer derrotó a Haití por 3-0 en Filadelfia. El futbolista es nada más y nada menos que Casemiro, contención de 34 años y leyenda del Real Madrid, que culminará su etapa por Europa tras jugar las últimas temporadas con el Manchester United.

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, el Inter Miami alcanzó un acuerdo verbal con el volante brasileño, que se convertirá en nuevo compañero de Leo Messi. Casemiro y Messi se conocen muy bien desde sus enfrentamientos en los Clásicos de España con Real Madrid y Barcelona, además en las eliminatorias sudamericanas. A partir de julio, cundo termine la Copa del Mundo el día 19, ambos defenderán juntos la camiseta del club rosa. "Inter Miami completa el acuerdo para fichar a Casemiro como nuevo mediocampista. Acuerdo verbal sellado con todas las partes involucradas y todos los pasos formales resueltos, ahora esperando para firmar y anunciar al brasileño. Casemiro quiere jugar con Messi", adelantó Romano en exclusiva a través de las redes sociales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE