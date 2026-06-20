Países Bajos vs. Suecia EN VIVO: alineaciones confirmadas en Houston

Tras empatar en su debut contra Japón, la selección de Países Bajos afronta este sábado su segundo partido del Mundial 2028 en Houston, en una prueba de alta exigencia contra una Suecia que arrolló 5-1 a Túnez en su estreno.

- ALINEACIONES CONFIRMADAS

El gol de Daichi Kamada que dio a Japón el empate 2-2 en el minuto 89 complicó la vida a los neerlandeses, llamados a reaccionar de forma inmediata para relanzar sus ambiciones de pase de ronda.



El equipo de Ronald Koeman había tomado ventaja dos veces, con goles de Virgin Van Dijk y Crysencio Summerville, pero no consiguió llevarse los tres puntos en su estreno.

Países Bajos necesita una mayor aportación de su delantera, en la que Donyell Malen y Cody Gakpo disputaron un partido deslucido ante Japón. En este sentido, Koeman podría aportar cambios en su once inicial y apostar por Memphis Depay desde el comienzo, o por una carta radicalmente distinta a nivel táctico como Wout Weghorst. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El potente delantero del Ajax garantizaría a la 'Orange' poderío físico en el área de penal, tanto en ataque como en defensa a la hora de contener los centímetros de Suecia.



Porque el seleccionado sueco arrancó su Mundial de la mejor forma, con una prueba de fuerza ante Túnez, que despidió a su técnico tras el 1-5. Alexander Isak, delantero del Liverpool, y Viktor Gyokeres, campeón de Inglaterra con el Arsenal, lideran la delantera de una Suecia que no se pone límites en esta Copa del Mundo. Ante Túnez, Suecia firmó la segunda mejor goleada de su historia y la primera desde 1938, cuando arrollaron 8-0 a Cuba en el Mundial organizado por Francia.

El seleccionado dirigido por el británico Graham Potter llegó a este Mundial con grandes ambiciones y un equipo joven que ya pasó página tras el adiós de Zlatan Ibrahimovic. Gyokeres anotó 14 goles en la Premier League ganada con el Arsenal, y también alcanzó la última final de la Liga de Campeones, perdida contra el PSG. Isak, de 27 años, se incorporó al Liverpool el pasado verano procedente del Newcastle, a cambio de 145 millones de euros.

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