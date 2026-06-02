Rechazó a su amigo Messi: la razón por la que no aceptó la oferta del Inter Miami

El futuro de Pep Guardiola continúa generando especulaciones tras confirmarse que no seguirá al frente del Manchester City la próxima temporada. Sin embargo, uno de los destinos que sonaba con fuerza para el estratega español ya habría quedado descartado. De acuerdo con información publicada por el diario británico Mirror, Guardiola rechazó una propuesta del Inter Miami de Messi, equipo que buscaba convertirlo en su nuevo entrenador tras la salida de Javier Mascherano, quien dejó el cargo a mediados de abril.

La directiva del club estadounidense, encabezada por David Beckham, habría colocado al técnico catalán como su principal objetivo apenas se conoció que finalizaría su etapa en el conjunto inglés. Desde la renuncia de Mascherano, el equipo ha sido dirigido de manera interina por Ángel Guillermo Hoyos. Pese al atractivo proyecto deportivo y a la posibilidad de reencontrarse con su amigo Lionel Messi, uno de los futbolistas más importantes de su carrera, Guardiola no contempla por ahora la opción de dirigir en la Major League Soccer. Según el citado medio, la prioridad del entrenador nacido en Santpedor es alejarse temporalmente de los banquillos para disfrutar de un periodo de descanso y dedicar más tiempo a su familia y entorno cercano. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Durante este tiempo, Guardiola mantendría una vinculación con el City Football Group, desempeñando funciones como embajador global y asesor en proyectos relacionados con el desarrollo de talento.

Una vez concluido ese periodo de pausa, el técnico español tendría la intención de iniciar una nueva etapa en el fútbol internacional, esta vez al frente de una selección nacional.