Se confirmó por qué Messi abandonó el partido del Inter Miami ante Philadelphia

El técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, aseguró que el cambio de Leo Messi en la segunda parte del partido contra el Philadelphia Union se debió a la fatiga, por lo que el astro argentino no sufre ninguna lesión. Fue el propio Messi quien pidió el reemplazo en el minuto 72 tras tocarse la parte posterior del muslo izquierdo y se retiró directamente al túnel de vestuarios. El resultado en ese momento era de 4-4.

Preguntado en rueda de prensa por una posible lesión, Hoyos aseguró que aún no se le ha realizado una evaluación médica y atribuyó el cambio a la fatiga. "No tenemos información de eso (de una lesión) que yo sepa. Realmente estaba fatigado, tenía fatiga", explicó el entrenador del conjunto rosa. "Fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda lo que uno hace es tratar de no arriesgarse", insistió el técnico argentino ante los medios de comunicación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE