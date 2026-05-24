Messi enciende las alarmas en la tremenda victoria del Inter Miami en la MLS

El Inter Miami se impuso este domingo al Philadelphia Union por 6-4 gracias a un triplete del uruguayo Luis Suárez y un doblete del argentino Germán Berterame en un partido que al descanso iba 4-4. El Philadelphia, colista de la MLS, sorprendió al Inter Miami de inicio con un gol en el minuto 4 de Milan Iloski, que, como Luis Suárez, firmaría un triple esta noche en el Nu Stadium.

Iloski marcó el segundo para su cuenta y para el Philadelphia seis minutos después, desde el punto de penal. El argentino Berterame, internacional con México, recortó asistido por Leo Messi la ventaja visitante en el 12', pero el Philadelphia volvió a irse en el marcador con un tanto del uruguayo Bruno Damiani en el 20'. Suárez en el 29', Berterame en el 42' y de nuevo el 'Pistolero' charrúa en el 44' remontaron el partido para el Inter Miami a puertas del descanso, pero en el añadido recibieron un jarro de agua fría con el segundo penal para Iloski, este provocado por Sergio Reguilón. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El triplete de Iloski ponía el 4-4 en el marcador tras un primer tiempo sin respiro.

Guillermo Hoyos y Bradley Carnell instruyeron a sus jugadores a poner pausa en la segunda mitad, que no tuvo nada que ver con la primera. No fue hasta el 81' cuando Suárez desencalló el partido para el Inter Miami con el 5-4, firmando su triplete y dando la victoria al cuadro rosa. El gol de la tranquilidad fue obra del argentino Rodrigo de Paul, ya en el tiempo añadido, tras un contragolpe perfecto con el Philadelphia volcado en busca del empate.

LESIÓN DE MESSI

La gran preocupación fueron las molestias que sufrió Messi en el 71' cuando el marcador aún estaba 4-4. El capitán de las 'Garzas' se tocó el posterior y rápidamente pidió el cambio para abandonar el partido. Mateo Silvetti ingresó por el rosarino, que no se quedó en el banquillo con el resto de los suplentes y decidió marcharse directo al camerino. Una lesión que enciende las alarmas ya que el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina.