La advertencia a IShowSpeed si se vuelve a poner la camisa de Argentina: "Te vamos..."

El famoso streamer estadounidense IShowSpeed se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la recta final del Mundial 2026, aunque no precisamente por buenas razones para los hinchas sudamericanos. Durante la fase de eliminación directa, Speed ha dejado clara su postura: no quiere ver ganar a Argentina. El creador de contenido ha arrastrado una curiosa "maldición" en este torneo, ya que selección que apoya en el estadio, selección que termina eliminada. Para aprovechar esta racha, en los cuartos de final ideó una estrategia: se puso la camiseta de Argentina en el partido contra Suiza con la única intención de "mufar" (dar mala suerte) a la Albiceleste. Sin embargo, su plan falló y Argentina logró avanzar.





La furia de la hinchada y la advertencia de Maxi López



La actitud del streamer no cayó nada bien entre los fanáticos argentinos, quienes lo han llenado de insultos en las redes sociales e incluso lo han encarado con gestos inapropiados dentro de los estadios. Pero la reacción no se quedó solo en las tribunas. El exfutbolista argentino Maximiliano López aprovechó las pantallas de la cadena Telefe para enviarle un durísimo y ácido mensaje a Speed, reclamándole por lo sucedido en el duelo ante los suizos: No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Speed, vigilante, escúchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar".

Lejos de dejarlo ahí, López lanzó una fuerte advertencia de cara al próximo y crucial partido de semifinales, donde Argentina se enfrentará a Inglaterra. El exdelantero le dejó en claro que no tolerarán otra provocación similar: "Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo".