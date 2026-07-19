Alineaciones Argentina vs España: bajas, titulares y sorpresas para la final del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio a la 1:00 p.m., el planeta fútbol se detendrá. España y Argentina se enfrentan en una final histórica de la Copa del Mundo. "La Roja" sueña con levantar su segundo trofeo mundial, mientras que la "Albiceleste" busca defender la corona que ganó en Qatar 2022.

Lo mejor de todo es que ambos equipos llegan con sus planteles completos, sin lesionados ni suspendidos, por lo que los entrenadores pondrán toda la carne al asador.