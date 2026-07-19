Alineaciones Argentina vs España: bajas, titulares y sorpresas para la final del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio a la 1:00 p.m., el planeta fútbol se detendrá. España y Argentina se enfrentan en una final histórica de la Copa del Mundo. "La Roja" sueña con levantar su segundo trofeo mundial, mientras que la "Albiceleste" busca defender la corona que ganó en Qatar 2022.
Lo mejor de todo es que ambos equipos llegan con sus planteles completos, sin lesionados ni suspendidos, por lo que los entrenadores pondrán toda la carne al asador.
España: Juventud y juego en equipo
El técnico Luis de la Fuente repetirá el once que eliminó a Francia en las semifinales. La gran figura, el joven Lamine Yamal, liderará el ataque junto a Mikel Oyarzábal. La única novedad es que Pedri volverá a arrancar desde el banco de suplentes por decisión táctica, ya que Fabián Ruiz se ganó el puesto como titular.
El posible 11 de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzábal.
Argentina: El último baile de Messi
Por el lado sudamericano, Lionel Scaloni mantendrá la base que dejó fuera a Inglaterra. Lionel Messi será el líder indiscutible en la cancha en el que podría ser el último partido de su carrera en los Mundiales, acompañado por el incansable Julián Álvarez. La única duda del DT es si mantiene al joven Giuliano Simeone o si le devuelve el puesto a Rodrigo De Paul.
El posible 11 de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone (o De Paul); Lionel Messi y Julián Álvarez.
Las alineaciones oficiales se confirmarán una hora antes del partido, pero la mesa está servida para un duelo inolvidable.