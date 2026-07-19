¿A qué hora es la final del Mundial 2026? Horarios en Honduras, USA, México y el resto del mundo

El torneo más grande de la historia llega a su fin y nadie se quiere perder este choque de titanes entre la magia europea y la pasión sudamericana. Si estás en América Latina, Estados Unidos o España, aquí te contamos exactamente cuándo sintonizar el partido en tu reloj.

¡La mesa está servida y el mundo se paraliza! Este domingo 19 de julio, el Estadio New York–New Jersey (MetLife Stadium) en East Rutherford se convertirá en el epicentro del planeta fútbol. España y Argentina se enfrentan en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, noventa minutos (o más) donde se decidirá quién bordará una nueva estrella en su escudo.



Centroamérica y México: Si estás en Honduras, Guatemala o la Ciudad de México, el partido arranca a la 1:00 p.m.

Región Andina: Para los fanáticos en Colombia, Perú y Ecuador, la cita es a las 2:00 p.m.

El Caribe y Cono Sur: En Chile, Bolivia y Venezuela el balón rodará a las 3:00 p.m. Por su parte, en Argentina, Brasil y Uruguay el silbatazo será a las 4:00 p.m.

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Estados Unidos: Dependiendo de dónde vivas, la hora cambia. En la Costa Oeste (Los Ángeles) será a las 11:00 a.m.; en la zona Montaña (Denver) a las 12:00 p.m.; en el Centro (Chicago) a la 1:00 p.m.; y en la Costa Este (Nueva York y Miami) comenzará a las 2:00 p.m.

España: Para los aficionados en la península ibérica que sueñan con la gloria, el encuentro será en horario estelar, a las 9:00 p.m.