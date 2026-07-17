¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial?: el premio para el primer y segundo lugar

El ganador de la final que disputarán España y Argentina, este domingo en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey recibirá un premio de 50 millones de dólares (43,71 millones de euros). El ganador se llevará 8 millones de dólares más que lo que ingresó Argentina por el título en Qatar 2022 y 20 millones de dólares más que los obtuvo la selección española cuando logró su única Copa del Mundo, en 2010.

Para el subcampeón el premio es de 33 millones de dólares, el tercer clasificado, 29 y el cuarto , 27 millones. A esto hay que sumarle las aportaciones que la Federación Internacional dio a cada selección tan solo por participar. La FIFA anunció el 28 de abril, tras la reunión del Consejo en Vancouver (Canadá), un aumento del 15 por ciento en las asignaciones a las federaciones de las 48 selecciones participantes, hasta alcanzar 871 millones de dólares. Cada federación recibió 10 millones por clasificarse, 2,5 millones de dólares para prepararse y una ayuda para los costes de la delegación y asignaciones para boletos que en total ascendían a 16 millones de dólares en total. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Los clubes también ganan. Once mil euros por día que ceden a un jugador a su selección, lo que en el caso del Atlético de Madrid, con nueve finalistas, y del Barcelona, con ocho, los convierte en los que más han ingresado por el Mundial.

¿CUÁNTO GANARÁ CADA JUGADOR?

La FIFA en realidad no le paga a jugador sino que transfiere el premio a la federación nacional y es esa organización la que define cuánto porcentaje se reparte entre el plantel, el cuerpo técnico y otros integrantes de la delegación. Por esa razón, un jugador español y uno argentino podrían recibir sumas diferentes pese a haber ganado la misma competencia.

PREMIOS MULTIMILLONARIOS: ESTO GANARÁ CADA SELECCIÓN