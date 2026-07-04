El primer problema de Argentina tras sufrir contra Cabo Verde en el Mundial 2026

La selección argentina se vio obligada a suspender este sábado su primer entrenamiento de preparación para los octavos de final contra Egipto y tuvo que limitarse a hacer trabajo de recuperación en el gimnasio por una amenaza de tormenta eléctrica en el sur de Florida. La Albiceleste regresó a Fort Laurderdale tras su agónica victoria de anoche sobre Cabo Verde, y hoy tenía programada una sesión de práctica en las instalaciones del Inter Miami, donde también preparó el encuentro de dieciseisavos de final.

El siguiente entrenamiento está programado para el domingo, a puerta cerrada, dos días antes del choque contra Egipto, programado para el martes en Atlanta. La vigente campeona del mundo necesitó de 120 minutos para vencer anoche a Cabo Verde por 3 a 2 en el Hard Rock Stadium de Miami. Lisandro Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lionel Messi fueron los jugadores de campo que disputaron todos los minutos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE