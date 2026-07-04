¿Se retira? Luka Modric toma rotunda decisión tras quedar fuera del Mundial

El Mundial 2026 dejó un sabor amargo para Croacia tras quedar eliminada en los dieciseisavos de final ante Portugal. Después de ese duro golpe, todo el mundo del fútbol pensaba que Luka Modric, a sus 40 años, iba a anunciar su retiro definitivo de las canchas. Sin embargo, la leyenda croata ha tomado una decisión completamente inesperada: seguirá jugando al fútbol profesional. Aunque se rumoraba con fuerza que colgaría las botas para regresar al Real Madrid como directivo, Modric tiene otros planes. El mediocampista está a un paso de extender su contrato con el AC Milan por una temporada más, es decir, hasta junio de 2027.

El croata se siente muy feliz y valorado en el club italiano. A diferencia de la alta presión que vivía en España, en el Milan ha encontrado un lugar donde disfruta del fútbol, tiene muchos minutos de juego y es el líder indiscutible del mediocampo. Además, un factor clave en esta historia fue el entrenador Ruben Amorim. El técnico portugués llamó personalmente a Modric en los últimos días para convencerlo de que se quede, asegurándole que es una pieza fundamental para el futuro del equipo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para aceptar quedarse, Modric puso una condición: quería un plantel competitivo para pelear con todo en la próxima Champions League. La directiva del Milan no se quedó de brazos cruzados y ya cerró un fichaje bomba, pagando 75 millones de euros al PSG por el delantero portugués Gonçalo Ramos. Se espera que en las próximas semanas lleguen más refuerzos de primer nivel.