¿Boicot de México a Ecuador? Beccacece rompe el silencio y lanza dura acusación

El partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 está que arde. Desde que se confirmó este cruce el pasado sábado, la temperatura no ha parado de subir tanto dentro como fuera de la cancha. Las redes sociales se han transformado en un verdadero campo de batalla entre los aficionados de ambos países, asegurando un ambiente de máxima intensidad para este encuentro definitivo.

En lo deportivo, la Selección Mexicana llega con una ligera ventaja sobre el papel. El Tri avanzó con paso perfecto tras liderar el Grupo A con nueve puntos. Por su parte, Ecuador tuvo un camino más complicado y clasificó como uno de los mejores terceros del Grupo E. A pesar de la diferencia en la fase de grupos, todo apunta a que será un duelo muy parejo y cerrado en el terreno de juego.