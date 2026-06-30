¿Boicot de México a Ecuador? Beccacece rompe el silencio y lanza dura acusación

El partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 está que arde. Desde que se confirmó este cruce el pasado sábado, la temperatura no ha parado de subir tanto dentro como fuera de la cancha. Las redes sociales se han transformado en un verdadero campo de batalla entre los aficionados de ambos países, asegurando un ambiente de máxima intensidad para este encuentro definitivo.
En lo deportivo, la Selección Mexicana llega con una ligera ventaja sobre el papel. El Tri avanzó con paso perfecto tras liderar el Grupo A con nueve puntos. Por su parte, Ecuador tuvo un camino más complicado y clasificó como uno de los mejores terceros del Grupo E. A pesar de la diferencia en la fase de grupos, todo apunta a que será un duelo muy parejo y cerrado en el terreno de juego.
El enojo de Sebastián Beccacece por la logística
La polémica más fuerte de las últimas horas ocurrió fuera de la cancha y tiene que ver con el viaje del equipo sudamericano. El director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, explotó en una conferencia de prensa debido a los serios problemas que sufrió su delegación para trasladarse a la Ciudad de México.
El entrenador argentino no se guardó nada y mostró su molestia con la organización del viaje:
"Un vuelo que era de 3 horas y media terminó siendo de 9 horas", reclamó con fuerza el estratega.
A los debates iniciales sobre el reparto de las entradas, la elección del árbitro y las discusiones sobre qué país tiene mejores jugadores, ahora se suma este fuerte reclamo por el cansancio acumulado de los ecuatorianos. No cabe duda de que este México vs. Ecuador se ha convertido en uno de los partidos más calientes y esperados de todo el Mundial.