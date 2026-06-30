Partidos de HOY martes 30 de junio Mundial 2026: hora y dónde ver los 16avos de final

¡El Mundial 2026 está que arde! Este martes 30 de junio se juegan tres partidazos de los dieciseisavos de final. En esta etapa ya no hay margen de error: el que pierde, se va a casa. Selecciones como Francia, México y Costa de Marfil darán el todo por el todo para meterse entre los mejores del torneo.
Costa de Marfil vs. Noruega: Un duelo inédito
La acción arranca con un choque muy parejo. Los africanos llegan inspirados tras una gran fase de grupos, mientras que los noruegos confían en su poderoso ataque. Es la primera vez que se enfrentan en un Mundial, así que la emoción está garantizada.
Horario: 11:00 a. m. (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua) | 12:00 p. m. (Panamá).
Dónde ver:
Costa Rica: Fox+
Panamá: Tigo Sports
Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
Honduras, El Salvador y Nicaragua: Tigo Sports
Francia vs. Suecia: Favorito contra guerrero
Francia, uno de los grandes candidatos a levantar la copa, se mide ante una Suecia que siempre sabe competir y no se la pondrá fácil. Aunque se conocen mucho y los franceses dominan el historial, nunca antes se habían cruzado en una ronda de eliminación directa en un Mundial.
Horario: 3:00 p. m. (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua) | 4:00 p. m. (Panamá).
Dónde ver:
Costa Rica: Fox+
Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua: Tigo Sports
El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4
México vs. Ecuador: Choque latino de infarto
Para cerrar el día, tendremos un partidazo con sabor latino. México quiere hacer valer su condición de local y el apoyo de su gente, pero Ecuador viene jugando muy bien y no se achica ante nadie. El historial entre ambos es muy ajustado, por lo que se espera un juego dramático de principio a fin.
Horario: 7:00 p. m. (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua) | 8:00 p. m. (Panamá).
Dónde ver:
Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica
Panamá: Fox, RPC y TVMAX
Guatemala: Tigo Sports, Canal 11 y Fox
Honduras: Tigo Sports y TSI
El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4
Nicaragua: Tigo Sports