  1. Mundial 2026

Partidos de HOY martes 30 de junio Mundial 2026: hora y dónde ver los 16avos de final

Siguen los 16avos de final del Mundial 2026 y aparece la Francia de Kylian Mbappé, la Noruega de Erling Haaland y el anfitrión México.

Partidos de HOY martes 30 de junio Mundial 2026: hora y dónde ver los 16avos de final

Kylian Mbappé juega este 30 de junio con la selección de Francia.
30 de junio de 2026 a las 06:13

¡El Mundial 2026 está que arde! Este martes 30 de junio se juegan tres partidazos de los dieciseisavos de final. En esta etapa ya no hay margen de error: el que pierde, se va a casa. Selecciones como Francia, México y Costa de Marfil darán el todo por el todo para meterse entre los mejores del torneo.

Costa de Marfil vs. Noruega: Un duelo inédito

La acción arranca con un choque muy parejo. Los africanos llegan inspirados tras una gran fase de grupos, mientras que los noruegos confían en su poderoso ataque. Es la primera vez que se enfrentan en un Mundial, así que la emoción está garantizada.

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Horario: 11:00 a. m. (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua) | 12:00 p. m. (Panamá).

Dónde ver:

Costa Rica: Fox+

Panamá: Tigo Sports

Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11

Honduras, El Salvador y Nicaragua: Tigo Sports

Francia vs. Suecia: Favorito contra guerrero


Francia, uno de los grandes candidatos a levantar la copa, se mide ante una Suecia que siempre sabe competir y no se la pondrá fácil. Aunque se conocen mucho y los franceses dominan el historial, nunca antes se habían cruzado en una ronda de eliminación directa en un Mundial.

Horario: 3:00 p. m. (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua) | 4:00 p. m. (Panamá).

Dónde ver:

Costa Rica: Fox+

Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua: Tigo Sports

El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4

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México vs. Ecuador: Choque latino de infarto


Para cerrar el día, tendremos un partidazo con sabor latino. México quiere hacer valer su condición de local y el apoyo de su gente, pero Ecuador viene jugando muy bien y no se achica ante nadie. El historial entre ambos es muy ajustado, por lo que se espera un juego dramático de principio a fin.

Horario: 7:00 p. m. (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua) | 8:00 p. m. (Panamá).

Dónde ver:

Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica

Panamá: Fox, RPC y TVMAX

Guatemala: Tigo Sports, Canal 11 y Fox

Honduras: Tigo Sports y TSI

El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4

Nicaragua: Tigo Sports

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Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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