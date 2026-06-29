Mundial 2026: ¡confirmado el primer cruce de octavos de final!

Las emociones continuaron este lunes con la victoria de Brasil sobre Japón gracias a los goles de Casemiro y Martinelli . La 'Canarinha' se vio sorprendida con el tanto de Sano en la primera parte, pero logró firmar la remontada para avanzar a los octavos de final (1-2).

Los 16avos de final del Mundial 2026 se pusieron en marcha ayer con el sufrido triunfo de Canadá sobre Sudáfrica con el único tanto de Stephen Eustaquio cuando el encuentro apuntaba a los tiempos extras (92').

Luego, Paraguay dinamitó el Mundial tras echar a una de las grandes favoritas como Alemania. Después de un marcador 1-1 en 120 minutos, el pase a la siguiente fase se definió desde la tanda de penales y ahí la Albirroja ganó por 3-4.

En el último partido del día, Marruecos también dio la sorpresota y eliminó a los Países Bajos. De igual manera, lo hizo desde el punto penal (2-3, tras 1-1 en tiempo reglamentario) y con este resultado se confirmó el primer cruce de los octavos de final.

Canadá se medirá contra Marruecos el sábado 4 de julio en Houston por el billete a cuartos, mientras que Brasil espera rival entre la Noruega de Erling Haaland y Costa de Marfil que juegan este martes en Dallas.

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Paraguay, por su parte, conocerá su próximo rival del duelo Francia-Suecia que también se miden este martes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.