  1. Mundial 2026

Países Bajos vs Marruecos: hora y canal dónde ver el duelo por los 16avos de final

Países Bajos y Marruecos, duelo de altos quilates, se enfrentan en los 16avos de final del Mundial 2026

Países Bajos vs Marruecos: hora y canal dónde ver el duelo por los 16avos de final

Países Bajos y Marruecos, duelo de altos quilates, se enfrentan en los 16avos de final del Mundial 2026

 FOTOS: EFE
29 de junio de 2026 a las 16:57

La selección de Marruecos, semifinalista en Catar 2022, enfrentará este lunes a la de Países Bajos en un partido de altos quilates y de los más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Sexto de la clasificación de la FIFA, un escalón encima de su rival, los marroquíes del seleccionador Mohamed Ouahbi saldrán a mostrar su orden táctico para tratar de confirmarse como uno de los equipos de más crecimiento en la presente década, con equilibrio en todas las líneas.

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Marruecos empató con Brasil 1-1; venció a Escocia por 1-0 y a Haití por 4-2. Se clasificó segundo del grupo C y llega al duelo con los neerlandeses con un margen de crecimiento que buscará evidenciar ante uno de los candidatos al título.

Con tres finales de Copa del Mundo perdidas, en 1974, 1978 y 2010, Países Bajos lucha contra sus fantasmas. El entrenador Ronald Koeman ha convencido a sus jugadores de que las derrotas pasadas a la hora buena forman parte de generaciones anteriores y ellos solo deben mostrar su mejor fútbol, con una defensa como muro, buen contraataque y efectividad en jugadas a balón parado.

El equipo europeo lideró el grupo F al empatar 2-2 con Japón, golear por 5-1 a Suecia y superó por 3-1 a Túnez.

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Será un duelo de difícil pronóstico, entre dos equipos con oficio en la defensa, talento en mitad de la cancha y atacantes de primer nivel.

Marruecos buscará hacer daño con su líder, el lateral Achraf Hakimi, del Paris Saint German; y con Brahim Díaz, del Real Madrid, e Ismael Saibari, quien lleva tres goles y tratará de sacar provecho de su conocimiento del rival, por ser jugador del PSV Eindhoven de la Eredivisie.

La selección de Koeman confía en la contundencia de Cody Gakpo, del Liverpool inglés; de Donyell Malen, del Roma italiano, y de Brian Brobbey, con buen rendimiento en la fase de grupos.

En los octavos de final, el ganador enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre Sudáfrica y Canadá, que jugarán este domingo en Los Ángeles.

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ALINEACIONES, HORA Y CANAL DÓNDE VER EL PAÍSES BAJOS VS MARRUECOS

- Alineaciones probables:

Países Bajos: Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey.

Seleccionador: Ronald Koeman.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari; Brahim Díaz.

Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio.

Estadio: Monterrey, norte de México.

Hora: 19.00 local (7:00 P.M EN HONDURAS).

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Agencia EFE
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