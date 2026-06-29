Tabla de goleadores Mundial: Messi, Mbappé y Haaland se les va un temible rival

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 sigue al rojo vivo y Lionel Messi continúa como líder absoluto de la clasificación con seis goles. El capitán de Argentina mantiene la ventaja sobre sus principales perseguidores tras el cierre de la fase de grupos y el inicio de las rondas eliminatorias.

Detrás del astro argentino aparecen Vinicius Júnior, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Erling Haaland, todos con cuatro anotaciones. El grupo de perseguidores mantiene intactas sus aspiraciones de alcanzar a Messi conforme avance el campeonato.

La jornada también dejó movimientos importantes entre los artilleros. El alemán Kai Havertz llegó a tres goles en el torneo tras marcar frente a Paraguay, una anotación que le permitió meterse en el grupo de futbolistas que comparten esa cifra, pero quedó fuera de competencia tras la eliminación alemana en 16avos de fial.