Neymar no jugó con Brasil, pero se burló tras eliminar a Japón: "En la próxima copa"

Neymar se mofó este lunes de la predicción de un economista alemán que afirmó que Brasil sería eliminado por Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, lo que no ocurrió gracias a un gol agónico de Gabriel Martinelli. "Señor Joachim Klement... Por favor, inténtelo en la próxima Copa", escribió el 10 de la Canarinha en sus redes sociales poco después de que su selección remontara 2-1 ante el combinado nipón en el NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos).

Antes incluso de confirmarse el duelo entre ambos países en la primera ronda eliminatoria, Klement profetizó, a partir de un modelo matemático propio, que la pentacampeona del mundo acabaría primera del Grupo C, pero que luego caería a manos de los samuráis azules.

Su previsión tuvo una enorme repercusión en la prensa brasileña, pues Klement venía avalado por acertar los últimos tres campeones mundiales con su cruce de datos: Alemania en Brasil 2014; Francia en Rusia 2018 y Argentina en Catar 2022. Para este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha apostado por Países Bajos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, su modelo ha fallado con la selección brasileña, que ahora espera rival en octavos de final entre Noruega y Costa de Marfil.