Ancelotti reveló por qué dejó a Neymar sin jugar en el Brasil vs Japón: "Estaba..."

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador explicó los motivos de su decisión y dejó claro que la ausencia del astro brasileño fue una cuestión de estrategia planificada, diseñada exclusivamente para el contexto de eliminación directa que se vivía en el certamen

Carlo Ancelotti sorprendió a muchos al no dar minutos a Neymar en el duelo de Brasil contra Japón, que terminó con victoria 2-1 para la Canarinha. La decisión de mantener al '10' en el banquillo durante los 90 minutos encendió el debate en las tribunas y las redes sociales, pero tras el silbatazo final, el estratega italiano disipó las dudas de forma tajante.

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“¿Por qué no puse a Neymar? Estaba esperando los tiempos extras”, afirmó Ancelotti de manera contundente ante los medios de comunicación.

Para el timonel del Scratch, el desarrollo del compromiso demandaba mantener la calma y no mover las piezas que ya estaban rindiendo sobre el terreno de juego. La ventaja en el marcador y el desgaste físico del rival hacían innecesario arriesgar antes de tiempo el plan de contingencia.

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El DT añadió: “Lo hablé con él: si no empatábamos, entraba al 60/65′. No quería cambiar la estructura, teníamos el control del juego”.

Según las palabras de Ancelotti, la idea era mantener el once inicial que estaba dominando el partido sin alterar el equilibrio del equipo. Solo en caso de que el marcador se pusiera en contra o se llegara a la prórroga, Neymar habría saltado al campo en la segunda mitad.

La victoria por la mínima permitió a Brasil avanzar en la competición, pero generó debate entre los aficionados sobre el rol actual de Neymar, quien sigue siendo uno de los referentes históricos del combinado nacional. Mientras un sector de la torcida cuestiona que la máxima figura técnica del país no sume minutos en partidos definitorios, el cuerpo técnico prioriza el orden táctico y la frescura física para las instancias definitivas del torneo mundialista.