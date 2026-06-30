Kimmich menosprecia a Paraguay de la peor forma: “No son de clase, la caga...”

Después de la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, Joshua Kimmich recordó cuando era un niño, cuando veía el torneo y a la selección alemana por la televisión “siempre en semifinales o finales”, lejos ahora de su historia, por más que lo intentó el capitán durante todo el duelo. “Queríamos dárselo a los niños, a la gente y a la generación actual. La realidad es que no hemos podido dárselo a la gente en casa. Es algo muy, muy triste. Tenemos que asumir la responsabilidad. Los jugadores que estábamos en el campo la hemos fastidiado. No fue el entrenador, ni los medios, ni el árbitro, ni siquiera el rival, sino nosotros solos”, remarcó después del encuentro perdido en Boston en los penaltis, tras el 1-1 con el que terminó la prórroga.

El polifuncional jugador de Bayern Múnich no se guardó nada luego del papelón contra los paraguayos, a quienes calificó como un rival menor y aseguró que tendrían que haberlos derrotado. “Esto se siente terrible. No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Nos costó mucho en los tres partidos contra equipos que no son de clase mundial. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados“, dijo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Estamos aquí para hacer que Alemania se sienta orgullosa. De niño, siempre vi a Alemania llegar a semifinales y finales en los Mundiales, y no pudimos darle eso a la gente que miraba desde su casa. Creo que la gente en Alemania merece mucho más que esto, lamentablemente esta no es la selección alemana que conocemos“. “Nosotros, los jugadores en la cancha, la cagamos y tenemos que asumir toda la responsabilidad de este fracaso. No fue el entrenador, no fue la prensa, no fue el árbitro, no fue el rival. Fuimos solo nosotros”, Kimmich, a sus 31 años, el más autocrítico de todos en el recorrido de Alemania por este Mundial (ya advirtió del desequilibrio defensivo y los goles en contra), lo intentó de todas las maneras. Primera fue como lateral derecho, la posición inamovible que había ocupado en las dos primeras jornadas del torneo y durante buena parte del partido de este lunes. Después, como medio centro.

Aunque Julian Nagelsmann, su entrenador, ya dijo esta semana que no se planteaba devolverlo al medio campo (“En la Eurocopa fue el mejor lateral derecho. No quiero prescindir de Félix Nmecha ni Pavlovic. No se debe descartar nada en el fútbol, pero no está planeado”, expuso el seleccionador), cuando Alemania no encontraba el camino lo movió al medio centro para jugar el tramo final del primer tiempo y toda la prórroga, con todas las cualidades que posee en ese lugar. En el partido disputado en Boston, nadie dio más pases que él, con 145; nadie centró al área más que él, con 13 envíos, con Nick Woltemade y sus 198 centímetros de altura como recurso final de Nagelsmann para dotar a su equipo de más remate; nadie corrió más que él, con 15,87 kilómetros; ni nadie, incluso, remató más que él, con cinco tiros, según recogen las estadísticas de la FIFA. No fue suficiente para Alemania ni para él, que también transformó uno de los tres penaltis que convirtió ‘Die Mannschaft’ en la tanda. Los otros dos los anotaron tanto Jamal Musiala como Nadiem Amiri. Fallaron Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah, este último de manera decisiva en el undécimo lanzamiento.

Tres eliminaciones sin consuelo

Kimmich, internacional en 114 ocasiones con 10 goles desde su debut con la selección alemana en mayo de 2016, revivió la misma desolación y decepción de sus otros dos anteriores Mundiales. Él no había surgido aún (tenía 19 años), cuando el conjunto germano se proclamó campeón del mundo por última vez, en Brasil 2014. Su estreno en un Mundial fue en Rusia 2018. Alemania quedó eliminada en la fase de grupos, con las derrotas contra México, en la primera jornada por 1-0, y contra Corea del Sur, en la tercera por 2-0. Entre medias, había vencido por 1-2 a Suecia. Él fue titular en los tres encuentros, jugados al completo, de su primera Copa del Mundo. En Catar 2022 también fue indiscutible. Jugó cada uno de los encuentros de su selección, entonces dirigida por Hansi Flick, que desembocó en otra eliminación a toda velocidad. La derrota inicial contra Japón (2-1), quizá inmerecida, lo complicó todo; el empate con España la mantuvo con vida pero sin depender de sí misma y la goleada final a Costa Rica (2-4) tampoco fue suficiente, una vez que la selección española cayó con el conjunto nipón. Ahora ha ocurrido prácticamente lo mismo. Alemania sí ha superado la fase de grupos, con la goleada a Curazao (7-1), la remontada a Costa de Marfil (2-1) y la derrota por 2-1 ante Ecuador. Además, lo ha hecho como primera de grupo. Pero después ha caído en los nuevos dieciseisavos de final.