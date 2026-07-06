El desgarrador llanto de Speed por Cristiano tras eliminación de Portugal

Desde una de las tribunas del Estadio Dallas alentó sin descanso a Cristiano Ronaldo, pero terminó completamente destrozado cuando el conjunto luso quedó eliminado sobre el final del encuentro.

El popular streamer IShowSpeed , más conocido como Speed, vivió una auténtica montaña rusa de emociones durante el partido entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026.

Las cámaras captaron el preciso momento en que Speed comenzó a quebrarse tras el gol que sentenció la clasificación de España.

Con evidente tristeza, el creador de contenido llevó sus manos al rostro y no pudo ocultar el dolor por la derrota de su máximo ídolo. Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales.

No es un secreto que Speed es uno de los mayores fanáticos de Cristiano Ronaldo. Durante los últimos años ha recorrido distintos países para verlo jugar, ha defendido públicamente al astro portugués en el eterno debate con Lionel Messi y, en este Mundial 2026, acompañó de cerca a Portugal en varias de sus presentaciones.

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El adiós de Portugal también significó el final de la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo.

El delantero disputó su sexto Mundial consecutivo, desde Alemania 2006 hasta esta edición de 2026, y puso punto final a una de las trayectorias más importantes en la historia de la Copa del Mundo.