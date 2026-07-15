"Destrozado": el dardo de Harry Kane tras la catástrofe ante Argentina en el Mundial

"Cuando estás tan cerca, a poco más de diez minutos, y se te escapa de las manos de esa manera... obviamente duele", dijo el ariete británico en la zona mixta.

Harry Kane lamentó este miércoles la oportunidad histórica que Inglaterra perdió de estar en la final del Mundial, tras perder por 1-2 contra Argentina con dos goles en los últimos minutos.

El capitán de los Tres Leones aseguró que el equipo "está devastado" y que es tiempo de que cada uno procese la derrota a su manera, mientras extendió su pesar con la afición.

"Sabemos lo mucho que significaba para ellos llegar a la final", señaló.

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Kane, que suma seis goles en esta edición del torneo, no pudo anotar en las semifinales ante Argentina. En los últimos minutos fue un defensa más, después de que Inglaterra renunciara a presionar y a tener el balón.

"Marcamos y merecíamos estar por delante. Y luego, por una razón u otra, nos costó tener el balón, nos costó presionar y simplemente les permitimos generar más inercia y generar más peligro en nuestro último tercio. Sí, es una mentalidad normal intentar aguantar y aferrarse a la ventaja de un gol", explicó al respecto.

Sin embargo, destacó que "no es tiempo" para hablar de si ese cambio de táctica fue el acertado.

Kane tampoco quiso hablar sobre su futuro con la selección -cumplirá 33 años a finales de mes-, asegurando que él trata de ir "año a año" y la selección es "un orgullo y una alegría".