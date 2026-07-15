El dardo de Messi tras clasificar a la final del Mundial: "Duela a quien le duela"

Tras la espectacular remontada de Argentina sobre Inglaterra para sellar su clasificación a la gran final del Mundial 2026, Lionel Messi habló con TyC Sports y no ocultó su emoción por el nuevo logro de la Albiceleste. El capitán argentino destacó la fortaleza del grupo para darle vuelta a un partido que parecía cuesta arriba, elogió el apoyo incondicional de los aficionados y aseguró que el equipo volvió a demostrar el carácter que lo ha llevado a disputar una nueva final de la Copa del Mundo.

DECLARACIONES DE MESSI

Vivieron un partido muy especial. ¿Qué sensaciones les deja esta clasificación a la final?

Vivimos muchas sensaciones. El grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más, sino una victoria muy importante, la que el pueblo argentino quería y nosotros también. Además, nos metía en otra final del mundo. Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas. Este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando el partido se había puesto complicado, nunca dejó de creer ni de intentarlo. Lo conseguimos con mucho juego, porque hoy jugamos muy bien. Cuando estábamos abajo en el marcador los metimos contra su arco y la verdad es que fue una felicidad enorme.

Partido a partido crece la satisfacción de la gente y la de ustedes. ¿Sigue siendo una yapa después de todo esto?

No, la verdad es que es una locura todo lo que está pasando y cómo se están dando las cosas. Sinceramente, antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que íbamos a estar entre los cuatro mejores, que íbamos a pelear hasta el final. Al final nos terminamos metiendo en una nueva final. Creo que ya son cinco finales seguidas y dos finales del mundo consecutivas. Es impresionante. Vos jugaste tres de las últimas cuatro finales del mundo que se disputaron

Pero este grupo no me sorprende a mí. Yo lo conozco y sabía de lo que éramos capaces. Quizás la gente tenía dudas por cómo llegábamos, porque había jugadores al límite y con algunos problemas físicos. Pero este grupo, cuando se junta y está unido, siempre da un plus. Siempre se contagia el uno al otro y saca fuerzas de donde no las tiene para dar el máximo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE