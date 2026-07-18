¿Cumplirá su promesa? El 'Dibu'sobre su posible retiro si gana el Mundial

Tras ganar la Copa del Mundo en Qatar, el guardameta había declarado qen una charla con sus compañeros que se retiraría de la Albiceleste si conquistaba el título por segunda vez consecutiva.

En la previa del partido más importante del 2026, Emiliano Martínez habló ante los medios sobre la final del Mundial frente a España y fue consultado sobre si cumplirá su palabra de retirarse de la selección argentina en caso de consagrarse bicampeón este domingo.

Ante este cuestionamiento, el famoso 'Dibu' prefirió disipar los rumores y centrar toda su atención en el terreno de juego. "El día que dije eso estaba con los chicos en el Predio... primero tengo que pensar en ganar", respondió de manera contundente el guardameta.

Respecto al ambiente interno que se vive dentro de la concentración, el arquero les recalca que quedan "momentos de alegría" y que resulta fundamental saber "disfrutar el presente", ya que estas vivencias les quedarán para toda la vida.

Posteriormente, Emiliano compartió sus conceptos sobre España, tras las intervenciones previas de Rodri y Luis de la Fuente. "Es una gran selección, conozco a muchos que juegan en la Premier y sigo la Liga de España", apuntó.

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Finalmente, el guardameta enfatizó que el peligro de 'La Roja' va más allá de sus individualidades como Lamine Yamal, elogiando su estructura táctica y el trabajo de su director técnico.

"Tienen un gran entrenador que conoce muy bien al nuestro. No es solo Lamine Yamal. Son un gran grupo. Por algo llegaron a la final", concluyó.