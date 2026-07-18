Agüero salió al cruce y responde a figura de España: "Cuando nos vemos, arrugás"

De acuerdo con el zaguero del Athletic Club , los silbantes han dejado pasar varias agresiones de los argentinos durante los encuentros del torneo.

Aymeric Laporte , líder en la defensa de la selección española, calentó la final del Mundial 2026 contra Argentina en un diálogo con el diario Marca al cuestionar la permisividad de los árbitros con la Albiceleste.

"En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados", aseguró el zaguero.

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas para Sergio Agüero. El exdelantero argentino, que fue compañero de Laporte por tres años en el Manchester City, le respondió con contundencia.

"¿Qué es lo que te extraña? No te hagas el picante porque cuando nos vemos, arrugás", lanzó el 'Kun', elevando el tono durante su participación en el podcast 'Vamo' a Juga', acompañado por Ezequiel Lavezzi.

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También salió en defensa de su amigo Leo Messi: "Con 39 años está jugando como si tuviese 20, y nosotros aquí detrás de una cámara. Nadie va a igualarlo, van a pasar muchos años y no habrá otro igual, y nosotros ni nuestros hijos lo veremos".

Además, Agüero sentenció con humor el elogio diciendo que "Messi es una porno star dentro de la cancha, se los co** a todos" mientras el resto de sus compañeros se reían por sus palabras.