La reacción de Scaloni sobre si será el último partido de Messi en un Mundial

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, desmintió que haber jugado una final antes le dé ventaja a su equipo frente a España, en la definición que los enfrentará el próximo domingo en Nueva Jersey. "Ellos también tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios. Eso de la presión, cuando empieza a rodar la pelota, el jugador se olvida. No creo que sea un hándicap, al contrario, no es fundamental que nosotros hayamos jugado una final, ellos también han jugado la final de la Eurocopa y la Nations League", dijo en la conferencia de prensa previa a la final.

Asimismo, explicó que no ha habido un especial análisis con España, pese a que iban a enfrentarse en marzo en la Finalissima. "A España la analizamos por la Finalissima, pero también a los posibles del Mundial. Analizamos todo el camino que podía ser. No es que la esté analizado más que otro, porque el sobreanálisis tampoco está bueno. Todos sabemos sus virtudes e intentaremos hacerles daño en las zonas que puedan sufrir", añadió. "Más allá de ser una final es un partido de fútbol en el que necesitamos dar nuestra mejor versión. No nos ponemos en la cabeza que es una final del mundo. Lo preparamos al máximo, como todos los partidos", explicó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Scaloni admitió que aún se emociona por la respuesta de la afición. "Ves a tu gente de la manera que festeja y eso te llega y es imposible que no te toque el corazón. Jugamos por ellos, por esa gente que está esperando ver a la selección. Hemos recuperado que se den un abrazo un hincha de Boca con uno de Ríver. Lo sentimos y lo tenemos en cuenta. En un Mundial es fundamental la unión y la gente está con el equipo", añadió.

Respecto a su amistad con el técnico de la selección española, Luis de la Fuente, reveló que fue al espectáculo que montó la FIFA por él, con el que se dio un abrazo al final de un acto muy poco futbolístico que junto a Novak Djokovic, con Tom Brady y Kevin Durant como entrevistadores. "Cómo no me va a preocupar España, es un gran equipo que viene haciendo una etapa con Luis y me pone contento. No te voy a decir lo que le dije (a De la Fuente), porque estábamos en medio de una situación surrealista, fui porque iba a ir él y se lo dije, y otras cosas más que no se puede hacer público", destacó.

FUTURO DE MESSI