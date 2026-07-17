  1. Mundial 2026

La reacción de Scaloni sobre si será el último partido de Messi en un Mundial

El seleccionador argentino habló del partido contra España, su amigo Luis de la Fuente y fue preguntado por el futuro del capitán.

La reacción de Scaloni sobre si será el último partido de Messi en un Mundial

Lionel Scaloni analizó la final del Mundial contra España y fue consultado sobre el futuro de Leo Messi.

17 de julio de 2026 a las 19:05

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, desmintió que haber jugado una final antes le dé ventaja a su equipo frente a España, en la definición que los enfrentará el próximo domingo en Nueva Jersey.

"Ellos también tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios. Eso de la presión, cuando empieza a rodar la pelota, el jugador se olvida. No creo que sea un hándicap, al contrario, no es fundamental que nosotros hayamos jugado una final, ellos también han jugado la final de la Eurocopa y la Nations League", dijo en la conferencia de prensa previa a la final.

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Asimismo, explicó que no ha habido un especial análisis con España, pese a que iban a enfrentarse en marzo en la Finalissima.

"A España la analizamos por la Finalissima, pero también a los posibles del Mundial. Analizamos todo el camino que podía ser. No es que la esté analizado más que otro, porque el sobreanálisis tampoco está bueno. Todos sabemos sus virtudes e intentaremos hacerles daño en las zonas que puedan sufrir", añadió.

"Más allá de ser una final es un partido de fútbol en el que necesitamos dar nuestra mejor versión. No nos ponemos en la cabeza que es una final del mundo. Lo preparamos al máximo, como todos los partidos", explicó.

Scaloni admitió que aún se emociona por la respuesta de la afición. "Ves a tu gente de la manera que festeja y eso te llega y es imposible que no te toque el corazón. Jugamos por ellos, por esa gente que está esperando ver a la selección. Hemos recuperado que se den un abrazo un hincha de Boca con uno de Ríver. Lo sentimos y lo tenemos en cuenta. En un Mundial es fundamental la unión y la gente está con el equipo", añadió.

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Respecto a su amistad con el técnico de la selección española, Luis de la Fuente, reveló que fue al espectáculo que montó la FIFA por él, con el que se dio un abrazo al final de un acto muy poco futbolístico que junto a Novak Djokovic, con Tom Brady y Kevin Durant como entrevistadores.

"Cómo no me va a preocupar España, es un gran equipo que viene haciendo una etapa con Luis y me pone contento. No te voy a decir lo que le dije (a De la Fuente), porque estábamos en medio de una situación surrealista, fui porque iba a ir él y se lo dije, y otras cosas más que no se puede hacer público", destacó.

FUTURO DE MESSI

Durante la conferencia surgió una de las incógnitas más sonadas: el futuro de Leo Messi. El astro argentino tiene 39 años y hay muchos expertos que consideran que el domingo será su último partido en Mundial con la selección.

"No sé, que sé yo, hay que preguntarle a él. No tengo idea. No sé qué decirte, porque no nos deja de sorprender. La verdad que no he hablado con él", respondió Scaloni.

"Haber podido llegar a una final como ha llegado Leo en el momento que está, con 39 años, es increíble. Tenemos que valorar lo que hace y la historia y la leyenda que es él y este grupo de jugadores que nos han llevado a años maravillosos", afirmó el DT argentino.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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