"El equipo necesita, no tú": el polémico mensaje que hunde a CR7 tras el debut de Portugal

El debut de Portugal en el Mundial 2026 no fue el esperado. Tras el empate 1-1 contra la República Democrática del Congo, todas las miradas cayeron sobre Cristiano Ronaldo, quien recibió fuertes comentarios por su nivel de juego a los 41 años: "El equipo necesita marcar, no tú". La crítica más feroz llegó de parte de Thierry Henry, exjugador del F.C. Barcelona y campeón del mundo con Francia. Durante la transmisión de Fox Sports, Henry miró fijamente a la cámara y le mandó un mensaje directo a CR7 que no tardó en hacerse viral: "Una cosa importante es que el equipo necesita marcar; no eres tú quien tiene que marcar".

El francés criticó con dureza una jugada clave del partido, donde consideró que Cristiano prefirió buscar el remate en lugar de abrirle espacio a Bruno Fernandes para que este le pasara el balón a Francisco Conceição. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La respuesta de Cristiano Ronaldo



A pesar de los cuestionamientos, el capitán de la selección lusa intentó mantener la calma. Al ser preguntado por Sport TV sobre qué le faltó a Portugal para llevarse los tres puntos, el delantero fue tajante: "¿Qué faltó? No faltó nada; así es el fútbol. Portugal podría haber ganado, pero también podría haber perdido perfectamente. El partido pudo haber caído de cualquier lado". Más tarde, en sus redes sociales, Cristiano reconoció el tropiezo pero mandó un mensaje de aliento: "No fue el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de terminar. Hay que mantener la cabeza alta y la concentración en el próximo partido".

Rivales y analistas opinan sobre su edad



El rendimiento físico del astro portugués también dio de qué hablar en el equipo rival. Un centrocampista de la República Democrática del Congo confesó en TNT Sports Brasil que no hicieron una estrategia especial para marcarlo: "Sinceramente, no. Ya no es el mismo de antes; ha envejecido un poco. Obviamente cuando uno llega a esa edad no es lo mismo. No se pueden hacer los mismos esfuerzos, pero todavía tengo mucho respeto por él".