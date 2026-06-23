"El Mundial se vendió": Lahm destruye al jefe de la FIFA por culpa de Trump

El exinternacional alemán Philipp Lahm ha criticado duramente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su cercanía a poderosos como el presidente de EEUU, Donald Trump, y lo acusa de "vender" el Mundial y de quitarle credibilidad al fútbol.

"Lo más sospechoso es su cercanía a poderosos como Donald Trump. Uno tiene la sospecha de que sacan provecho personal de sus cargos. El Mundial se ha vendido. Eso le resta credibilidad al fútbol", escribió en el semanario "Die Zeit" el capitán de la selección alemana campeona del mundo en 2014.