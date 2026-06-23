  1. Mundial 2026

"El Mundial se vendió": Lahm destruye al jefe de la FIFA por culpa de Trump

El campeón del mundo no se guardó nada a la hora de hablar del presidente de FIFA.

El Mundial se vendió: Lahm destruye al jefe de la FIFA por culpa de Trump

Lahm arremete contra Infantino y lo acusa de "vender" el Mundial
23 de junio de 2026 a las 07:10

El exinternacional alemán Philipp Lahm ha criticado duramente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su cercanía a poderosos como el presidente de EEUU, Donald Trump, y lo acusa de "vender" el Mundial y de quitarle credibilidad al fútbol.

"Lo más sospechoso es su cercanía a poderosos como Donald Trump. Uno tiene la sospecha de que sacan provecho personal de sus cargos. El Mundial se ha vendido. Eso le resta credibilidad al fútbol", escribió en el semanario "Die Zeit" el capitán de la selección alemana campeona del mundo en 2014.

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Entre los blancos de la crítica de Lahm están los precios de las entradas que, dice, la FIFA tiende a inflar con su poca transparencia sobre la verdadera demanda.

Lahm también critica el aumento de la carga sobre los jugadores con el nuevo formato del campeonato mundial de clubes.

En cambio, el exjugador ve con buenos ojos la ampliación del Mundial a 48 equipos. "El desarrollo del fútbol en todas partes es una tarea de la FIFA. Eso sólo se logra a través de la participación. Hay que tolerar las diferencias de calidad", dijo.

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